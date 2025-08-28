Felca é capa da revista Elle masculina e diz ser “importante ter pessoas que pisem no freio’
Youtuber de 27 anos divide a capa da revista com Wagner Moura
ANAHI MARTINHO – O influenciador Felca está oficialmente alçado ao posto de celebridade: virou capa de revista. Ele divide a capa da Elle masculina deste mês com Wagner Moura.
Nas fotos da capa, o youtuber de 27 anos posa com expressão séria, vestindo terno e suéter da grife Ferragamo.
“Acho importante ter pessoas que pisem no freio e pensem: ‘Precisa ser assim? Não dá para ser de outra forma?'”, falou Felca à revista.
QUEM É FELCA
Felipe Bressanim, dono de um canal que passa de 5 milhões de inscritos, furou a bolha ao denunciar a exploração e a sexualização de menores na internet, apontando que influenciadores como Hytalo Santos lucram com conteúdos do tipo e engajam redes de pedofilia usando o algoritmo das plataformas.
A denúncia contra Hytalo não foi a primeira. O influenciador é conhecido por bater de frente com outros setores, como redes de apostas esportivas, as bets, e já revelou ter recusado R$ 50 milhões para fazer alguns stories sobre uma empresa de bet.
Leia também
- E se Taylor Swift e Travis Kelce escolhessem Goiás para lua de mel? Confira as opções de lugares
- Hytalo Santos e marido serão transferidos para João Pessoa (PB) nesta quinta-feira (28)
- Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado
- Vou surpreender, mas ainda vão rir de mim, diz Nicole Bahls sobre Dança dos Famosos
Felca nasceu em Londrina (PR), mas vive em São Paulo. Costuma sair pouco de casa. Agora, após a repercussão das denúncias, afirmou que passou a andar de carro blindado e acompanhado de seguranças por medo.
Ele faz vídeos de reacts, ou seja, reagindo a algum conteúdo online. Ficou famoso e viralizou, em 2023, ao usar a base de maquiagem de Virginia Fonseca. O vídeo em que ele aplica o produto -alvo de inúmeras críticas- no próprio rosto é um dos mais acessados de seu perfil, com 20 milhões de visitas.