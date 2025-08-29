“Paralisação” ou “paralização”: qual é o jeito certo de escrever?

Entenda como funciona essa diferença importante bastante confundida pelos brasileiros

Magno Oliver - 29 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muita gente tem dúvida na hora de escrever algumas palavras no dia a dia e ainda bem que o corretor ortográfico do celular está aí pra ajudar. Mas e quando não temos um por perto? Entre os termos que mais geram confusão está o uso de “paraliSação” ou “paraliZação”. Apesar de parecerem palavras bem semelhantes de pronúncia e escrita, apenas uma dessas formas é considerada correta segundo as normas da língua portuguesa.

A palavra “paralisação”, com a letra “S”, é a única aceita oficialmente pela gramática da língua portuguesa. Ela deriva do verbo “paralisar”, e, seguindo as regras de formação de substantivos, o sufixo correto para esses casos é “-SAÇÃO”. Portanto, quando alguém quer se referir ao ato de interromper ou suspender algo, a forma adequada é “paralisação”. Já o uso de “paraliZação”, com “Z”, é considerado incorreto.

Segundo a Academia Brasileira de Letras, que regulamenta o uso da língua no país, “paralisação” está registrada nos principais dicionários e manuais de ortografia. Essa padronização evita confusões e garante que a comunicação seja mais clara, especialmente em ambientes profissionais. Por isso, recomenda-se que estudantes e a sociedade em geral estejam sempre atentos à forma correta.

Esse erro acontece porque muitos falantes associam o verbo “paralisar” ao sufixo “-IZAÇÃO”, presente em palavras como “organização” e “realização”. No entanto, a regra gramatical é clara: quando o verbo termina em “-SAR”, o substantivo formado geralmente recebe o “S”, e não o “Z”. Essa lógica se repete em exemplos como “analisar” >>> “análise” e “avisar” >>> “aviso”.

