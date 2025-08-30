Essa semana será decisiva para esses signos resolverem um problema antigo

Sensação é de que chegou o momento de cortar amarras, fechar ciclos e dar um passo firme em direção a uma nova fase

Gabriella Licia - 30 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Algumas situações parecem nunca ter fim. Questões mal resolvidas, pendências emocionais ou até problemas práticos que foram sendo empurrados por alguns signos com o tempo podem voltar à tona, pedindo uma solução definitiva.

E nesta semana, a energia do céu traz justamente a oportunidade de encarar o que ficou para trás e encontrar uma saída madura e libertadora.

Para alguns signos, esse período será marcado por revelações, diálogos importantes e até uma virada de chave na forma como encaram o passado. A sensação é de que chegou o momento de cortar amarras, fechar ciclos e dar um passo firme em direção a uma nova fase.

Se você faz parte dessa lista, prepare-se: essa semana pode ser um divisor de águas, trazendo clareza para finalmente resolver o que parecia impossível. Confira os signos que vão sentir isso de forma mais intensa. (Leia com Sol, Mercúrio e ascendente. Pegue o que ressoar!)

Touro

Os taurinos podem se deparar com um problema antigo relacionado a finanças ou família. A paciência típica do signo fez com que o assunto fosse adiado, mas agora não há mais como evitar. A boa notícia é que a solução tende a ser estável e definitiva, trazendo mais segurança para os próximos passos.

Escorpião

Para Escorpião, a questão envolve emoções profundas e, muitas vezes, guardadas em segredo. Um reencontro ou uma conversa sincera pode abrir espaço para a cura. É um período de libertação, em que o signo pode transformar dor em sabedoria e seguir em frente com mais leveza.

Capricórnio

Capricornianos podem finalmente resolver algo ligado ao trabalho ou a um projeto pessoal que parecia travado. A semana pede disciplina e coragem para enfrentar a situação de frente, mas o resultado tende a ser recompensador, trazendo não apenas solução, mas também reconhecimento.

