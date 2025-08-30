Jovem é presa em Goiânia após ver vídeo comprometedor no celular do marido e fazer o impensável

Filhos pequenos do casal estavam em casa no momento do crime e ficaram sob os cuidados de parente

Davi Galvão - 30 de agosto de 2025

Central Geral De Flagrantes de Goiânia (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 29 anos foi presa na madrugada deste sábado (30), no Bairro Jardim Mariliza, em Goiânia, após esfaquear o marido movida por ciúmes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ela teria se descontrolado ao encontrar no celular do companheiro um vídeo em que ele mantinha contato com outra mulher.

Quando os policiais chegaram ao local, o marido estava caída no chão da residência, apresentando duas perfurações nas costas provocadas por golpes de faca.

Apesar dos ferimentos, ele estava consciente, mas não conseguiu relatar sua versão dos fatos devido ao estado de embriaguez.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde recebeu atendimento médico inicial e aguarda exames de imagem para avaliar a gravidade das lesões.

A agressora não tentou fugir e permaneceu no local até a chegada da guarnição. Aos policiais, confessou ter cometido a agressão após visualizar o vídeo no celular do marido.

Ela admitiu que ambos tinham consumido bebidas alcoólicas antes da discussão e foi e conduzida à Central Geral de Flagrantes para os procedimentos legais.

O casal tem dois filhos menores, que estavam na residência no momento do ocorrido. As crianças foram deixadas sob os cuidados de um parente próximo, chamado para acompanhar a situação.

