Mancha roxa na mão direita alimenta teorias sobre morte de Donald Trump

Imagens recentes do presidente dos EUA geraram comparações com a rainha Elizabeth II e ajudaram a impulsionar rumores nas redes sociais.

Isabella Valverde - 30 de agosto de 2025

Imagem publicada recentemente pela Casa Branca chamou atenção. (Foto: Reprodução/X)

Nos últimos dias, novas imagens de Donald Trump com uma mancha roxa na mão direita chamaram a atenção de fotógrafos e foram amplamente compartilhadas nas redes sociais.

O detalhe, que apareceu em compromissos oficiais na Casa Branca, rapidamente se tornou combustível para os boatos de que o presidente dos Estados Unidos estaria com a saúde debilitada.

A comparação com a rainha Elizabeth II também ganhou força. Internautas lembraram que a monarca britânica apresentou marca semelhante pouco antes de sua morte, em 2022, o que ajudou a dar ainda mais repercussão ao assunto.

Explicação oficial

A Casa Branca, porém, já havia se manifestado sobre o caso.

Segundo informações repassadas à imprensa, a mancha está relacionada a uma condição chamada insuficiência venosa crônica, além de possíveis consequências de apertos de mão frequentes.

Trata-se de um problema comum, que pode causar hematomas superficiais, mas não representa risco imediato à vida.

Teorias

Apesar da explicação, a internet seguiu levantando especulações.

Um influenciador chegou a afirmar recentemente que Trump estaria enfrentando “problemas de saúde” e até mencionou um suposto inchaço nos tornozelos do presidente.

As alegações não foram confirmadas por nenhuma fonte médica oficial.

Perfis no X (antigo Twitter) usaram as imagens para reforçar boatos sobre uma possível morte de Trump, que já circulavam desde a madrugada deste sábado (30).

A narrativa ganhou ainda mais visibilidade após a hashtag #TrumpDead entrar nos trending topics mundiais.

Por cima da mão direita, apareceu uma mancha roxa em Donald Trump, conforme divulgaram fotógrafos na Casa Branca. A mesma mancha apareceu pouco antes da morte da rainha Elizabeth II. Dias atrás, Alex Jones alegou que Trump estava com problemas de saúde, avaliando um inchaço em… pic.twitter.com/VZZCDnDD5K — George (@george1BR2) August 28, 2025

O que se sabe até agora

Apesar das imagens e das comparações feitas nas redes, não há qualquer confirmação de que Donald Trump esteja em situação grave ou tenha morrido.

Até o momento, nem a Casa Branca, nem veículos de imprensa dos Estados Unidos publicaram informações nesse sentido.