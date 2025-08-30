Morte de Donald Trump: de onde surgiu a informação que tomou conta da internet

Boato sobre a morte do presidente dos Estados Unidos movimentou as redes sociais, mas até agora não há nenhuma confirmação oficial.

Isabella Valverde - 30 de agosto de 2025

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Captura de tela/Youtube)

A madrugada deste sábado (30) foi marcada por um dos maiores boatos políticos do ano: a suposta morte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em poucas horas, o assunto dominou as redes sociais e a hashtag #TrumpDead chegou ao topo dos trending topics mundiais.

Apesar da repercussão, nenhuma autoridade americana confirmou a informação.

Nem a Casa Branca, nem veículos de imprensa dos Estados Unidos, tampouco pessoas próximas ao republicano se pronunciaram sobre o caso até agora.

O que deu origem ao boato

A especulação ganhou corpo a partir da ausência de aparições públicas recentes de Trump e de imagens divulgadas anteriormente em que ele aparecia com um hematoma na mão.

O detalhe foi suficiente para que internautas comparassem a situação à da rainha Elizabeth II, que também exibiu marcas semelhantes antes de morrer, em 2022.

A lembrança de que Trump sofre de insuficiência venosa crônica — condição comum e não fatal, já confirmada por médicos da Casa Branca — também foi usada como argumento para reforçar a narrativa de que algo grave teria acontecido.

Internet reacende memes com Alcione e Simpsons

Como sempre acontece em momentos de incerteza, a internet recorreu ao humor. Um vídeo da cantora Alcione, exibido no programa É de Casa no início do mês, voltou a viralizar.

Na ocasião, em tom de brincadeira, ela disse que faria uma “macumbinha” para Trump, comentário que gerou uma enxurrada de memes nesta madrugada.

Outro elemento que entrou na onda foi o desenho Os Simpsons, conhecido por supostas previsões do futuro.

Internautas resgataram imagens do personagem Trump deitado em um caixão, reforçando a narrativa de que a série “teria previsto” mais um episódio histórico.

O que se sabe até agora

Apesar da força do boato e da avalanche de publicações nas redes, não há qualquer confirmação oficial sobre a morte de Donald Trump.

Especialistas lembram que a combinação de silêncio público, sinais de saúde já conhecidos e teorias conspiratórias pré-existentes costuma ser terreno fértil para a disseminação de desinformação em escala global.

Por enquanto, a suposta morte do presidente dos Estados Unidos segue restrita ao campo das especulações digitais — e ao humor das redes sociais, que mais uma vez transformaram incerteza em trending topic mundial.