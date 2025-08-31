Algumas pessoas quase não dormem e mesmo assim estão sempre dispostas; explicação está no DNA
Você conhece alguém que pode dormir muito ou pouco numa noite que sempre vai acordar com a disposição em alta, sempre com energia para tudo? A ciência tem um aval interessante para este tipo de situação. Cientistas investigaram pessoas com esse “super poder” e descobriram que o segredo pode estar no código genético.
Pesquisadores das universidades de Xangai, na China, e da Califórnia, nos Estados Unidos, identificaram uma mutação em uma proteína que se acumula nas glândulas suprarrenais, a cinase 3 induzida por sal (SIK3), que parece estar associada à chamada característica do sono curto natural.
Esta proteína, associada com o processamento de fosfatos pelo organismo, quando sofre uma alteração batizada de N783Y, pode levar aos ciclos de sono curto, segundo o estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences em 5 de maio.
A análise explica que essa mutação afeta colateralmente uma proteína reguladora do sono e isso interfere na capacidade do organismo de manter longos períodos de inatividade noturna. Ainda assim, indivíduos com a condição não sofrem com os efeitos comuns da privação de sono prolongada.
No momento do sono, o organismo realiza todo um processo de manutenção e revitalização do corpo. Os cientistas explicam que a privação dessas funções pode comprometer a saúde em um longo prazo, trazendo problemas como o surgimento de depressão, obesidade, diabetes e problemas cardíacos. A recomendação dos médicos é dormir entre sete a nove horas por noite.
