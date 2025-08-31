Atentado contra centro de quimbanda em Anápolis deixa adolescente gravemente ferido

Rojão partiu de apartamento em condomínio vizinho ao estabelecimento religioso. Ataques contra o terreiro é reincidente

Da Redação - 31 de agosto de 2025

O ataque aconteceu durante uma cerimônia religiosa, quando um rojão foi disparado de um apartamento no terceiro andar de um condomínio situado em frente ao templo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente de 14 anos ficou gravemente ferido com queimaduras na mão durante um atentado contra o Centro de Quimbanda Nago, localizado na Avenida Senador José Ludovico de Almeida, na Vila Góis, bairro da região Central de Anápolis, no final da noite deste sábado (30).

O ataque aconteceu durante uma cerimônia religiosa, quando um rojão foi disparado de um apartamento no terceiro andar de um condomínio situado em frente ao templo, atingindo o quintal do estabelecimento e ferindo várias pessoas presentes no ritual.

O pai do adolescente, de 32 anos, relatou à polícia que o projétil caiu no meio dos fiéis que participavam da cerimônia, causando pânico e ferimentos.

O menino foi o mais gravemente atingido, sofrendo queimaduras na mão que exigiram atendimento médico imediato.

Os demais participantes da cerimônia conseguiram identificar que o rojão partiu de uma das janelas do prédio vizinho, mas não foi possível identificar o autor do disparo.

Este não é o primeiro ataque contra o centro religioso.

Segundo o registro policial, um atentado similar já havia ocorrido no dia 25 de agosto, apenas cinco dias antes.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis como lesão corporal dolosa e ultraje a culto religioso.

A Polícia Civil orientou a família do adolescente sobre o prazo de seis meses para oferecer representação criminal contra l condomínio e solicitou exame de corpo de delito para a vítima.

As investigações prosseguem para identificar o autor dos disparos.

Já o adolescente ferido recebeu atendimento médico e se encontra em recuperação.

