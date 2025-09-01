6 atitudes de homens que mais atraem as mulheres, segundo psicólogas
Segundo especialistas, as mulheres tendem a valorizar atitudes ligadas à confiança, maturidade e empatia
Quando se fala em conquistar alguém, muitos homens acreditam que aparência ou status são os principais fatores que despertam o interesse feminino. No entanto, psicólogas apontam que, embora a atração física tenha seu peso, são as atitudes do dia a dia que realmente definem o quanto uma mulher se sente interessada e conectada.
Segundo especialistas, as mulheres tendem a valorizar traços ligados à confiança, maturidade e empatia, características que passam segurança e mostram autenticidade. Isso não significa seguir fórmulas prontas, mas sim desenvolver atitudes que transmitam respeito e sinceridade em uma provável relação.
Com base em análises comportamentais, psicólogas identificaram quais são as posturas que mais despertam interesse nas mulheres.
6 atitudes de homens que mais atraem as mulheres, segundo psicólogas
1. Demonstrar confiança
Homens confiantes chamam atenção porque transmitem segurança, mas cuidado, pois a confiança verdadeira não deve ser confundida com soberba.
Mulheres valorizam aqueles que sabem o que querem, tomam decisões sem hesitação e, ao mesmo tempo, mantêm humildade para ouvir e respeitar opiniões diferentes.
2. Saber ouvir com atenção
Uma das atitudes mais atraentes é a escuta ativa. Prestar atenção ao que a mulher fala, sem interromper, mexer no celular ou desviar o olhar, mostra respeito e interesse genuíno.
Segundo psicólogas, essa habilidade fortalece a conexão emocional e cria espaço para conversas mais profundas e verdadeiras.
3. Ter bom humor
O bom humor é considerado um dos maiores pontos de atração. Homens que sabem rir de si mesmos, que trazem leveza para situações do dia a dia e que usam o humor de forma saudável conseguem conquistar com mais facilidade.
4. Mostrar empatia e cuidado
Pequenos gestos de atenção e cuidado são altamente valorizados. Ser capaz de perceber quando ela está desconfortável, oferecer ajuda em situações simples ou demonstrar interesse em seu bem-estar reforça a imagem de um homem sensível e atencioso.
Leia também
- Setembro será o mês de sorte e benção para as pessoas desses signos
- Bebida matinal poderosa que ajuda a acelerar o metabolismo e queimar calorias
- Algumas pessoas quase não dormem e mesmo assim estão sempre dispostas; explicação está no DNA
- Os signos que vão dar a volta por cima e conquistar vitórias inesperadas até o fim de 2025
5. Manter postura autêntica
A autenticidade é um dos maiores atrativos. Fingir ser alguém que não é ou exagerar para impressionar costuma gerar desconfiança.
Mulheres sentem-se mais atraídas por homens que são verdadeiros consigo mesmos, que reconhecem seus pontos fortes e também suas limitações, sem medo de demonstrar vulnerabilidade.
6. Demonstrar ambição e propósito
Segundo psicólogas, homens que têm objetivos claros e demonstram determinação em alcançá-los despertam grande interesse.
Essa atitude mostra foco, disciplina e capacidade de crescer. Não se trata apenas de ter sucesso profissional, mas de demonstrar que existe motivação para evoluir.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!