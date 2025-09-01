Abertas inscrições para curso gratuito de informática em Anápolis; veja como se registrar

Formação já terá início nesta quarta-feira (03), de forma presencial

Paulo Roberto Belém - 01 de setembro de 2025

Curso é da Universidade Aberta do Brasil (UAB) (Foto: Reprodução)

Para quem está precisando ter acesso à iniciação computacional, está sendo oferecido curso de informática básica pela Prefeitura, com inscrições abertas, vagas limitadas e direcionado a pessoas de todas as idades.

São 20 vagas para a formação gratuita, organizada e ministrada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Universidade Aberta do Brasil – Polo Anápolis, localizada no Ceitec, na Avenida Professora Zenaide Roriz, no bairro Jundiaí.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente nesta segunda-feira (1º), até às 17h30, e na terça-feira (02), das 08h30 às 12h, no polo da UAB de Anápolis, local onde serão realizadas as aulas.

Para realizar o processo, os interessados devem levar os documentos originais e cópias do CPF, RG e comprovante de endereço. Caso seja menor de idade, o candidato deve estar acompanhado pelos responsáveis, que assinarão o Termo de Matrícula.

Segundo a Prefeitura, as aulas já terão início nesta quarta-feira (03) com as demais sendo realizadas às segundas e quartas-feiras, no horário das 08:30 às 10h. O curso tem carga horária de 40h.

Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (62) 99903-8589 e (62) 99179-0546.

