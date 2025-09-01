Cuidado e tecnologia na luta contra o câncer

Avanços da medicina mostram que a doença pode ser enfrentada com eficácia, acolhimento e, em muitos casos, com cura

Antônio Gomide - 01 de setembro de 2025

(Foto: Igor Caldas/Gabinete Antônio Gomide)

O diagnóstico de câncer, embora desafiador, hoje vem acompanhado de novas perspectivas. Os avanços da medicina mostram que a doença pode ser enfrentada com eficácia, acolhimento e, em muitos casos, com cura.

Na última sexta-feira, 29 de agosto, participamos da entrega de um acelerador linear ao Hospital Araújo Jorge, adquirido com recursos do Governo Federal. Esse equipamento moderno amplia as possibilidades de tratamento, garante mais precisão e segurança e renova a esperança das famílias que enfrentam o câncer em Goiás.

As emendas parlamentares do nosso mandato também têm fortalecido a rede de oncologia em Goiás, com apoio à Unidade Oncológica de Anápolis, à Santa Casa de Misericórdia, ao Hospital Araújo Jorge em Goiânia e à Associação Brasileira de Combate ao Câncer, promovendo melhorias no atendimento e oferecendo mais conforto e dignidade aos pacientes.

A inauguração do novo Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis, prevista para o fim de novembro, representa um avanço importante no tratamento do câncer na cidade. Com capacidade para atender até 150 pacientes por dia, o centro foi viabilizado por meio de articulação junto ao Governo Federal, garantindo mais tecnologia e qualidade nos tratamentos.

Sabemos que o câncer é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil. Por isso, seguimos atentos e atuantes, buscando acelerar a chegada de novos equipamentos e oferecer tratamentos mais precisos, conforto e esperança a cada paciente e sua família.