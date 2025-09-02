Prefeitura de Anápolis finaliza pente fino e descobre que apenas 14 estudantes realmente estão aptos a receber bolsa universitária; veja lista

Antes de ser descontinuado pela gestão Márcio Corrêa, o programa GraduAção bancava a faculdade de 116 alunos em instituições privadas do município

Danilo Boaventura - 02 de setembro de 2025

Sede da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Por meio do Diário Oficial do Município (DOM), a Prefeitura Municipal de Anápolis divulgou no final da noite desta terça-feira (2) o resultado final do Procedimento de Integridade e Conformidade do programa GraduAção, que oferecia bolsas de estudo para universitários.

Após auditoria rigorosa realizada pelo município com os beneficiários que compareceram em uma reunião com o Judiciário e Ministério Público de Goiás, apenas 14 estudantes de um total de 22 analisados tiveram a documentação validada e estão aptos a permanecer no programa.

O procedimento antifraude foi conduzido após a descontinuidade do programa pela atual gestão, do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Entre os aprovados estão oito estudantes de Medicina, três de Direito, um de Psicologia, um de Odontologia e um de Medicina Veterinária.

A maioria recebe bolsa integral, com apenas um contemplado com bolsa parcial de 80%.

Os nomes dos beneficiários incluem Danielle Sousa Rodrigues (Psicologia), Gabriella Moraes Alves (Medicina), Hávylla Victória de Oliveira Queiroz (Direito), Isadora de Assis Moraes Souza (Medicina), entre outros listados no documento oficial.

Exclusão por fraude e irregularidades

O procedimento identificou diversas irregularidades que levaram à exclusão de estudantes do programa.

As principais inconformidades foram ingresso com reprovações acima do limite legal, renovações efetuadas com reprovações superiores ao permitido, incompatibilidade socioeconômica com as regras do programa e, em um caso específico, fortes indícios de fraude.

Uma estudante de Enfermagem, Nicolly Cristina Gomes da Silva, teve documentação validada, mas não permanecerá no programa por não atender aos requisitos legais de continuidade.

Pente fino em números

A auditoria analisou 22 estudantes no total, sendo 13 de Medicina e nove de outros cursos.

Desses, apenas oito estudantes de Medicina comprovaram situação totalmente regular.

Conforme o DOM, os demais estudantes que não constam na lista de aprovados receberão o resultado por e-mail, e suas documentações serão encaminhadas aos órgãos competentes, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório.