Terror em Anápolis: ex-marido invade casa, quebra tudo e ameaça matar mulher em plena luz do dia
Populares precisaram conter suspeito, que estaria embriagado e sob efeito de entorpecentes
Uma mulher de 52 anos viveu momentos de terror nesta terça-feira (02) em Anápolis, após o ex-marido invadir a casa dela, quebrar objetos e fazer ameaças de morte..
A vítima relatou que estava sozinha em casa quando o homem pulou o muro e entrou no imóvel.
Além de destruir utensílios domésticos, ele a ofendeu com xingamentos como “put*” e “vagabund*”, e a ameaçou dizendo que iria matá-la.
A mulher conseguiu fugir correndo até um mercado próximo, mas foi perseguida pelo ex-companheiro, que ainda tentou jogar uma pedra nela, sendo contido por populares.
A PM foi acionada e, após patrulhamento na região, localizou o suspeito nas proximidades. Ele apresentava sinais de embriaguez, comportamento agressivo e afirmou ser usuário de entorpecentes.
Foi necessário o uso de algemas para conter o homem, que continuou exaltado mesmo dentro da viatura, chegando a chutar o compartimento traseiro e bater a cabeça contra a estrutura do veículo.
Já no Instituto Médico Legal (IML), o suspeito danificou parte da parede da cela ao bater a cabeça repetidas vezes.
Durante a ocorrência, os militares verificaram que a medida protetiva que a vítima possuía contra o ex-marido havia expirado em julho deste ano.
Ainda assim, ela manifestou interesse em representar criminalmente contra ele e solicitou novamente a concessão de medidas protetivas.
O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis e autuado por violação de domicílio, ameaça, injúria, dano qualificado ao patrimônio público e crimes relacionados à violência de gênero.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).
