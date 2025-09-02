Terror em Anápolis: ex-marido invade casa, quebra tudo e ameaça matar mulher em plena luz do dia

Populares precisaram conter suspeito, que estaria embriagado e sob efeito de entorpecentes

Da Redação - 02 de setembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Uma mulher de 52 anos viveu momentos de terror nesta terça-feira (02) em Anápolis, após o ex-marido invadir a casa dela, quebrar objetos e fazer ameaças de morte..

A vítima relatou que estava sozinha em casa quando o homem pulou o muro e entrou no imóvel.

Além de destruir utensílios domésticos, ele a ofendeu com xingamentos como “put*” e “vagabund*”, e a ameaçou dizendo que iria matá-la.

A mulher conseguiu fugir correndo até um mercado próximo, mas foi perseguida pelo ex-companheiro, que ainda tentou jogar uma pedra nela, sendo contido por populares.

A PM foi acionada e, após patrulhamento na região, localizou o suspeito nas proximidades. Ele apresentava sinais de embriaguez, comportamento agressivo e afirmou ser usuário de entorpecentes.

Foi necessário o uso de algemas para conter o homem, que continuou exaltado mesmo dentro da viatura, chegando a chutar o compartimento traseiro e bater a cabeça contra a estrutura do veículo.

Já no Instituto Médico Legal (IML), o suspeito danificou parte da parede da cela ao bater a cabeça repetidas vezes.

Durante a ocorrência, os militares verificaram que a medida protetiva que a vítima possuía contra o ex-marido havia expirado em julho deste ano.

Ainda assim, ela manifestou interesse em representar criminalmente contra ele e solicitou novamente a concessão de medidas protetivas.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis e autuado por violação de domicílio, ameaça, injúria, dano qualificado ao patrimônio público e crimes relacionados à violência de gênero.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

