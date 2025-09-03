Aparecida de Goiânia terá evento geek gratuito com campeonato de games, K-pop e muito mais

Participantes também poderão entrar em competições de cosplay, oficinas temáticas, além de demonstrações de impressão 3D ao vivo

Davi Galvão Davi Galvão -
Piquenique Geek reúne diversos fãs ao longo das edições. (Foto: Divulgação)
Aparecida de Goiânia será palco de mais uma edição do Piquenique Geek no próximo domingo (07), na Praça da Juventude, no Setor Garavelo.

O evento, gratuito e aberto ao público, reúne cultura geek, nerd e pop, com atrações que vão de competições de cosplay a apresentações de K-pop.

Em cada edição, o Piquenique Geek amplia o alcance, oferecendo atividades para todas as idades. Dentre as edições já realizadas, vale destacar o encontro de fãs de One Piece e também Homem Aranha.

Nesta edição, estão confirmados desfiles e concursos de cosplay, apresentações e competições de K-pop, campeonatos de games, oficinas temáticas, além de demonstrações de impressão 3D ao vivo.

O público também terá acesso a bancas com produtos geek e colecionáveis, além de um espaço reservado para artistas locais no tradicional “Cantinho do Artista”.

