Aparecida de Goiânia terá evento geek gratuito com campeonato de games, K-pop e muito mais
Participantes também poderão entrar em competições de cosplay, oficinas temáticas, além de demonstrações de impressão 3D ao vivo
Aparecida de Goiânia será palco de mais uma edição do Piquenique Geek no próximo domingo (07), na Praça da Juventude, no Setor Garavelo.
O evento, gratuito e aberto ao público, reúne cultura geek, nerd e pop, com atrações que vão de competições de cosplay a apresentações de K-pop.
Em cada edição, o Piquenique Geek amplia o alcance, oferecendo atividades para todas as idades. Dentre as edições já realizadas, vale destacar o encontro de fãs de One Piece e também Homem Aranha.
Nesta edição, estão confirmados desfiles e concursos de cosplay, apresentações e competições de K-pop, campeonatos de games, oficinas temáticas, além de demonstrações de impressão 3D ao vivo.
O público também terá acesso a bancas com produtos geek e colecionáveis, além de um espaço reservado para artistas locais no tradicional “Cantinho do Artista”.
