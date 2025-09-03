Embraer abre vagas para curso de mestrado com bolsa de R$ 5 mil e formados de todo país podem se inscrever

Além da bolsa-auxílio, os selecionados terão direito a convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação

Pedro Ribeiro - 03 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Embraer está oferecendo uma oportunidade única para jovens engenheiros que sonham em avançar na carreira.

Em parceria com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), a empresa abriu inscrições para o PEE (Programa de Especialização em Engenharia), que combina formação acadêmica e experiência prática.

Além disso, os aprovados vão receber uma bolsa mensal de R$ 5 mil, com reajuste de 20% após o primeiro ano.

O curso tem duração de 18 meses e equivale a um mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pelo MEC. Ao longo desse período, os participantes terão contato com projetos de ponta dentro da Embraer e com professores do ITA. As aulas começam em fevereiro de 2026 e serão ministradas de forma híbrida, tanto em São José dos Campos (SP), nas sedes da Embraer e do ITA, quanto online.

Quem pode participar

As vagas estão abertas para engenheiros formados em 2023, 2024 ou que concluirão a graduação em 2025. São aceitas quase 30 especialidades, incluindo Aeronáutica, Computação, Elétrica, Mecânica, Produção e Software. É necessário ter nível avançado de inglês para acompanhar o conteúdo.

Vagas e benefícios

No total, são 45 vagas disponíveis. Além da bolsa-auxílio, os selecionados terão direito a convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação. O objetivo do programa é preparar profissionais altamente qualificados para os desafios do setor aeronáutico e de tecnologia.

Como se inscrever

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de setembro, diretamente no site oficial da Embraer. O processo seletivo inclui etapas de análise de perfil, provas e entrevistas.

O programa da Embraer, em parceria com o ITA, é mais do que um curso de mestrado: é uma porta de entrada para atuar em uma das empresas mais inovadoras do setor aeronáutico mundial. Com bolsa atrativa, benefícios completos e contato direto com projetos reais, a iniciativa se destaca como uma das melhores oportunidades acadêmicas e profissionais para engenheiros em início de carreira.

