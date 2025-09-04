Humoristas de Goiás são escaladas para nova novela da Globo; saiba quem são

Gravações estão previstas para começar em outubro e marca estreia das duas como atrizes de novela

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2025

Nathália Cruz e Yrla Braga. (Foto: Reprodução/ redes sociais)

Além de ocupar os palcos no cenário sertanejo, artistas de Goiás também têm conquistado espaço nas novelas da Globo. Para reforçar o elenco de “Coração Acelerado”, trama que substituirá “Dona de Mim” e estreia em janeiro de 2026, duas humoristas do estado integrarão o cast.

Conforme divulgado, as atrizes Nathália Cruz e Yrla Braga assinaram o contrato na última sexta-feira (29) e farão parte do núcleo de humor da produção. Esta será a estreia das duas como atrizes de novela. As gravações estão previstas para começar em outubro.

Nathália Cruz é natural de Santa Tereza de Goiás. Ela foi colunista do programa “Saia Justa” (GNT) em 2023, além de atuar como roteirista em produções como “Rensga Hits!” e “Pablo e Luisão”, em parceria com Paulo Vieira, além de contribuir e participar de vídeos do canal Porta dos Fundos.

Embora seja oriunda de Barra do Garças, em Mato Grosso, Yrla Braga alterna entre Goiânia e o estado natal, realizando diversos shows de stand-up na capital goiana.

Ela, por exemplo, já marcou presença em programas como Avisa Lá Que Eu Vou, comandado por Paulo Vieira, sendo protagonista de um episódio da terceira temporada, em 2024.

