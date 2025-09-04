Humoristas de Goiás são escaladas para nova novela da Globo; saiba quem são

Gravações estão previstas para começar em outubro e marca estreia das duas como atrizes de novela

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Humoristas de Goiás são escaladas para nova novela da Globo; saiba quem são
Nathália Cruz e Yrla Braga. (Foto: Reprodução/ redes sociais)

Além de ocupar os palcos no cenário sertanejo, artistas de Goiás também têm conquistado espaço nas novelas da Globo. Para reforçar o elenco de “Coração Acelerado”, trama que substituirá “Dona de Mim” e estreia em janeiro de 2026, duas humoristas do estado integrarão o cast.

Conforme divulgado, as atrizes Nathália Cruz e Yrla Braga assinaram o contrato na última sexta-feira (29) e farão parte do núcleo de humor da produção. Esta será a estreia das duas como atrizes de novela. As gravações estão previstas para começar em outubro.

Nathália Cruz é natural de Santa Tereza de Goiás. Ela foi colunista do programa “Saia Justa” (GNT) em 2023, além de atuar como roteirista em produções como “Rensga Hits!” e “Pablo e Luisão”, em parceria com Paulo Vieira, além de contribuir e participar de vídeos do canal Porta dos Fundos.

Embora seja oriunda de Barra do Garças, em Mato Grosso, Yrla Braga alterna entre Goiânia e o estado natal, realizando diversos shows de stand-up na capital goiana.

Ela, por exemplo, já marcou presença em programas como Avisa Lá Que Eu Vou, comandado por Paulo Vieira, sendo protagonista de um episódio da terceira temporada, em 2024.

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias