Prefeitura em Goiás lança processos seletivos com salários de quase R$ 4 mil

Oportunidades contemplam profissionais de nível fundamental, médio e superior

Paulo Roberto Belém - 04 de setembro de 2025

Foto aérea da cidade de Bela Vista de Goiás. (Reprodução/ Prefeitura de Bela Vista de Goiás)

Dois processos seletivos da Prefeitura Bela Vista de Goiás estão com inscrições prestes a serem abertas, visando a contratação de profissionais para atuarem no município, pagando remuneração que chega a R$ 3.887,51.

As seleções contemplam profissionais de nível fundamental, médio e superior, com as oportunidades distribuídas, considerando dois editais distintos.

No de número 03/2025, as ofertas de vagas são para Auxiliar de Consultório Odontológico (01), Enfermeiro (02), Fisioterapeuta (02), Médico (01) e Psicólogo (02). Para estas, os interessados deverão ter a competência de cada área.

Pelo edital de número 04/2025, há possibilidades para os cargos de Operador de Máquinas (11) e para Motorista de Caminhão (12).

As inscrições começam no dia 09 e se estendem até 12 de setembro, exclusivamente de forma presencial. Os interessados devem procurar o setor de protocolo da Prefeitura Municipal, localizada na Rua R6 – Setor São Geraldo. O Horário de atendimento será das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Integram o método das seleções a consideração do tempo de experiência profissional na área e nos títulos comprovados na respectiva função, além de prova prática para o cargo de Operador de Máquinas.

Eventualmente admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 44 horas semanais.

Mais detalhes podem ser encontrados nos editais completos. Para o edital 03/2025, clique aqui. Para o de número 04/2025, aqui.

