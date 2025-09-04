Vídeo viraliza ao mostrar versão “retrô” de importante avenida em Goiânia

Internautas se emocionaram com o esplendor do passado, enquanto outros questionaram a representação de figuras históricas

Davi Galvão - 04 de setembro de 2025

Registro de Goiânia na década de 40 emocionou internautas. (Foto: Reprodução)

Inegável que Goiânia mudou, e muito, ao longo dos anos. Com algumas alterações mais sutis e outras de enorme evidência, um vídeo bastante nostálgico e datado de 1947 viralizou nas redes sociais mostrando o quão impactante foi o peso dos anos.

A localização escolhida, também foi bastante emblemática, no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera, na região Central.

Na filmagem, o narrador exalta o progresso contínuo e trepidante da cidade, com “clima esplêndido” e ruas asfaltadas.

Já nos pequenos cortes que mostram a organização das ruas é possível ver as diferenças marcantes entre as épocas, vide a ausência de prédios e altos edifícios que hoje em dia já se cristalizaram na estética de Goiânia.

Prosseguindo, o vídeo dá destaque especial a Estátua de Anhanguera, “erguida no centro de amplo e bonito parque”, sendo uma “lição de coragem e um incentivo aos filhos da grande e futurosa unidade do centro do Brasil”.

Vale destacar que, na década de 50 e 60, a estátua estava em um pedestal mais baixo, no centro da praça, rodeada por área verde. Porém, a partir dos anos 70, com alterações profundas no sistema de transporte público, a região foi sofrendo alterações no traçado original.

A estátua foi tombada como patrimônio histórico pela Prefeitura de Goiânia em 1991, sendo que em 2003 foi erguida em um pedestal para combinar com a altura dos prédios ao redor.

Nos comentários, os internautas se lembraram com nostalgia dos tempos saudosos, elogiando até mesmo como Goiânia era mais limpa, enquanto outros traçaram críticas a representações de figuras controversas na história.

“Essa estátua do Anhanguera não tem mais sentido nos tempos atuais”, disse um, em alusão a Bartolomeu Bueno da Silva (Pai) e ao passado de violência contra povos indígenas.

“É incrível ver a limpeza, a impecável avenida Goiás na época… como deve ter sido maravilhoso viver aqui nessa fase”, comentou outra.

