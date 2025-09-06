6 atitudes indicadas para reacender uma paixão já adormecida, de acordo com terapeutas

Segundo a psicologia, pequenas mudanças podem transformar completamente a forma como você se relaciona

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A paixão é um dos sentimentos mais intensos que podemos viver.

No entanto, com o tempo, a rotina e os desafios do dia a dia, esse fogo pode parecer diminuir.

Isso não significa que o amor acabou, mas sim que ele precisa de novos estímulos para voltar a brilhar.

Segundo terapeutas, existem atitudes simples que ajudam a reacender essa chama e trazer de volta a conexão no relacionamento.

6 atitudes indicadas para reacender uma paixão já adormecida, de acordo com terapeutas

1. Resgatar o diálogo sincero

A base de qualquer paixão é a comunicação. Conversar abertamente sobre sentimentos, desejos e até frustrações cria proximidade. Falar sem medo fortalece a intimidade e gera cumplicidade.

2. Valorizar os pequenos gestos

Não são apenas grandes surpresas que mantêm uma relação viva. Gestos simples, como preparar uma refeição especial, escrever uma mensagem carinhosa ou ouvir com atenção, reacendem a paixão de maneira natural.

3. Redescobrir momentos a dois

Muitas vezes, a rotina deixa o casal sem tempo para si. Retomar passeios, viagens curtas ou até uma caminhada juntos pode resgatar a conexão. O importante é criar memórias positivas que reforcem o vínculo.

4. Cuidar de si mesmo

Terapeutas lembram que a paixão também depende de como cada pessoa se sente consigo mesma. Investir no autocuidado, tanto físico quanto emocional, ajuda a aumentar a autoestima e o desejo.

5. Explorar novidades na relação

A paixão precisa de novidade. Experimentar atividades diferentes, mudar a rotina ou até propor algo novo na intimidade pode renovar o interesse. A criatividade é aliada do encantamento.

6. Reforçar a admiração mútua

Por fim, lembrar ao parceiro o quanto ele é importante faz toda a diferença. Reconhecer conquistas, qualidades e esforços fortalece a relação. A admiração é combustível essencial para manter viva a paixão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!