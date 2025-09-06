Quanto custa para abrir um posto de combustível no Brasil? Especialistas respondem

Descubra os fatores essenciais para abrir um negócio, quais os custos envolvidos e como garantir retorno a longo prazo

Magno Oliver - 06 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Bem Estar Serviços)

Já passou por sua cabeça montar um posto de combustível para empreender e ganhar dinheiro? Uma trend nas redes sociais questionou os internautas sobre essa possibilidade.

Abrir um posto de combustível no Brasil pode ser um investimento lucrativo, mas exige planejamento financeiro, conhecimento do mercado e atenção às normas regulatórias para funcionar.

O setor é competitivo e demanda altos valores para estrutura, licenciamento e capital de giro, mostrando que é essencial um estudo detalhado antes de começar no negócio.

O investimento inicial para abrir um posto de combustível pode variar bastante conforme localização, região, tamanho e bandeira escolhida.

Quanto custa para abrir um posto de combustível?

Em média, os custos variam entre R$ 1,5 milhão e R$ 3 milhões, incluindo aquisição do terreno, construção da estrutura, compra de bombas, tanques e equipamentos de segurança, segundo o sindicato representante do ramo.

Além disso, há despesas com estoque inicial de combustíveis que vai exigir entre R$ 500 mil a R$ 1 milhão, treinamento e contratação de equipe.

Outro fator importante é o licenciamento para funcionar. Para operar como manda o regimento da lei, o empreendedor precisa atender às exigências ambientais, de segurança e de órgãos como a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Esses processos envolvem taxas, laudos técnicos e inspeções, que podem aumentar o custo total do projeto. A escolha entre trabalhar com bandeira própria ou vinculada também influencia diretamente no investimento.

Manter o posto funcionando também exige atenção nos custos operacionais. Despesas com folha de pagamento, energia elétrica, manutenção dos equipamentos e impostos devem ser incluídas no planejamento financeiro. Com uma boa gestão e estratégias de marketing, é possível garantir um retorno sólido e aumentar a lucratividade a médio e longo prazo.

Especialistas recomendam traçar um estudo de viabilidade antes de iniciar o projeto, considerando a concorrência local e a demanda da região que você quer abrir o negócio. Apesar do alto investimento, o setor pode oferecer bons resultados para quem se prepara corretamente.

