Jovem é detido em Anápolis após chamar policiais de “noiados” e fazer ameaças: “na Bahia é diferente”

Suspeito foi conduzido até a delegacia após se recusar a cooperar e ofender militares

Davi Galvão - 07 de setembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

O que começou como um simples caso de perturbação de sossego, em Anápolis, evoluiu para ameaças a policiais e uso da força após um jovem, de 26 anos, se recusar a abaixar o volume do som, na madrugada deste domingo (07).

Ao chegar na casa que estava com o volume alto, a Polícia Militar (PM) tentou por diversas vezes estabelecer contato com o morador, sem sucesso.

Porém, os militares viram que o jovem estava de fato no imóvel sentado ao lado do som, aparentemente dormindo, apesar da barulheira.

Desse modo, os policiais o acordaram e pediram que fosse até o lado de fora para falar com a equipe, mas foram recebidos com bravatas e gritaria.

Irritado, o morador inicialmente afirmou que era trabalhador e não tinha feito nada de errado, mas logo começou a proferir xingamentos aos policiais, dizendo que “policiais goianos são uns noiados” e utilizando palavras de baixo calão.

Ainda, ele disse que, durante a abordagem, iria “chuchar” um “ferro” na barriga de um dos militares. O jovem também afirmou que morava na Bahia e, por lá, “as coisas eram resolvidas de formas diferentes”, fazendo analogias também a facções criminosas.

Diante da situação, ele foi conduzido até a delegacia, onde a autoridade policial determinou pela lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

