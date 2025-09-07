Jovem é detido em Anápolis após chamar policiais de “noiados” e fazer ameaças: “na Bahia é diferente”

Suspeito foi conduzido até a delegacia após se recusar a cooperar e ofender militares

Davi Galvão Davi Galvão -
Central de flagrantes - jovem
Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

O que começou como um simples caso de perturbação de sossego, em Anápolis, evoluiu para ameaças a policiais e uso da força após um jovem, de 26 anos, se recusar a abaixar o volume do som, na madrugada deste domingo (07).

Ao chegar na casa que estava com o volume alto, a Polícia Militar (PM) tentou por diversas vezes estabelecer contato com o morador, sem sucesso.

Porém, os militares viram que o jovem estava de fato no imóvel sentado ao lado do som, aparentemente dormindo, apesar da barulheira.

Desse modo, os policiais o acordaram e pediram que fosse até o lado de fora para falar com a equipe, mas foram recebidos com bravatas e gritaria.

Irritado, o morador inicialmente afirmou que era trabalhador e não tinha feito nada de errado, mas logo começou a proferir xingamentos aos policiais, dizendo que “policiais goianos são uns noiados” e utilizando palavras de baixo calão.

Ainda, ele disse que, durante a abordagem, iria “chuchar” um “ferro” na barriga de um dos militares. O jovem também afirmou que morava na Bahia e, por lá, “as coisas eram resolvidas de formas diferentes”, fazendo analogias também a facções criminosas.

Diante da situação, ele foi conduzido até a delegacia, onde a autoridade policial determinou pela lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

