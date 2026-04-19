Fim da escala 6×1 vai diminuir salário? Veja o que diz a proposta e como pode ficar o pagamento no fim do mês

Projeto prevê redução da jornada semanal sem corte de salário, mas especialistas apontam possíveis impactos no futuro

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo)

A proposta que prevê o fim da escala 6×1 tem gerado dúvidas entre trabalhadores de todo o país, principalmente sobre um ponto sensível: o salário vai diminuir?

O projeto enviado ao Congresso propõe mudanças na jornada de trabalho dos brasileiros, mas já deixa claro um ponto importante logo de início. Mesmo com menos dias trabalhados, o trabalhador não deve ter redução salarial.

Projeto garante manutenção do salário

De acordo com o texto da proposta, a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas não poderá impactar o salário atual dos trabalhadores.

Ou seja, quem já está empregado sob o regime da CLT continuará recebendo o mesmo valor, mesmo com a adoção da nova escala de trabalho.

Além disso, a proposta prevê a substituição do modelo 6×1 pelo 5×2, garantindo dois dias de descanso remunerado por semana.

Salários podem mudar no futuro?

Apesar da garantia no texto, economistas apontam possíveis efeitos indiretos no mercado de trabalho.

Segundo especialistas, empresas podem ajustar a forma de contratação no futuro. Isso pode incluir salários iniciais menores para novos funcionários ou redução de benefícios como comissões e vantagens extras.

Ainda assim, esse cenário não é certo e depende de como o mercado vai reagir à mudança.

Impactos também dependem da economia

Outro ponto importante envolve o desempenho da economia como um todo. Alguns economistas defendem que a redução da jornada pode aumentar a produtividade.

Com melhores condições de trabalho, o funcionário tende a render mais, o que pode compensar eventuais custos adicionais para as empresas.

Por outro lado, há quem avalie que setores como comércio e serviços podem ter mais dificuldade para alcançar esse ganho de produtividade.

Preços e empregos também entram no debate

Além do salário, especialistas analisam outros possíveis impactos. Um deles é o repasse de custos para os consumidores, o que pode aumentar preços e reduzir o poder de compra.

Outro ponto é o risco de crescimento da informalidade. Isso porque empresas menores podem ter dificuldade para absorver custos adicionais e optar por modelos de contratação menos formais.

Projeto ainda está em discussão

Apesar de toda a repercussão, o projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional.

Por isso, o texto pode sofrer alterações antes de uma eventual aprovação. Dessa forma, o impacto real da medida só poderá ser avaliado após a definição final das regras.

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