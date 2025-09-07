Motorista sai para comprar cigarro em Anápolis, causa acidente e acaba preso
Homem foi conduzido para delegacia após ser abordado pela Policia Militar
Um motorista foi preso em flagrante na noite do último sábado (06), em Anápolis, após causar um acidente de trânsito no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa. O caso ocorreu por volta das 22h20, próximo ao presídio da cidade.
O suspeito, que seria o condutor de um VW Santana, não possuiria Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro de residência e um poste de energia elétrica. Apesar do impacto, não houve vítimas.
Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico, nervosismo, fala arrastada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio.
Ao ser questionado, ele afirmou que teria pego o veículo para comprar cigarros e admitiu ter consumido bebida alcoólica.
Depois, ao realizar o teste do bafômetro, o homem registrou 0,55 mg/L de álcool por litro de ar expelido — valor acima do limite legal.
Assim, o motorista foi levado à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) lavrou auto de prisão em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.
O caso segue sob investigação.
