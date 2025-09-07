Motorista sai para comprar cigarro em Anápolis, causa acidente e acaba preso

Homem foi conduzido para delegacia após ser abordado pela Policia Militar

Augusto Araújo - 07 de setembro de 2025

Carro colidiu contra poste e muro, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista foi preso em flagrante na noite do último sábado (06), em Anápolis, após causar um acidente de trânsito no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa. O caso ocorreu por volta das 22h20, próximo ao presídio da cidade.

O suspeito, que seria o condutor de um VW Santana, não possuiria Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro de residência e um poste de energia elétrica. Apesar do impacto, não houve vítimas.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico, nervosismo, fala arrastada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio.

Ao ser questionado, ele afirmou que teria pego o veículo para comprar cigarros e admitiu ter consumido bebida alcoólica.

Depois, ao realizar o teste do bafômetro, o homem registrou 0,55 mg/L de álcool por litro de ar expelido — valor acima do limite legal.

Assim, o motorista foi levado à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) lavrou auto de prisão em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.

O caso segue sob investigação.

