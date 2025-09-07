Profissões que pagam mais de R$ 5 mil por mês e não trabalham final de semana, segundo especialistas de RH

Carreiras que oferecem bons salários e ainda garantem descanso aos sábados e domingos estão entre as mais desejadas

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Ter qualidade de vida sem abrir mão de uma boa remuneração é o sonho de muita gente.

E, de acordo com profissionais de Recursos Humanos, existem áreas que conseguem reunir essas duas vantagens: salários acima de R$ 5 mil por mês e a possibilidade de não precisar trabalhar nos finais de semana.

Confira algumas dessas profissões destacadas por especialistas de RH

Analista de Sistemas

Com a crescente demanda por tecnologia, analistas de sistemas recebem salários que podem ultrapassar os R$ 6 mil. A maioria das empresas mantém carga horária apenas de segunda a sexta-feira.

Engenheiro Civil

Um dos campos mais valorizados, o da engenharia civil garante remunerações médias a partir de R$ 7 mil. O expediente costuma seguir o horário comercial, sem necessidade de plantões nos finais de semana.

Administrador de Empresas

Na área administrativa, coordenadores e gerentes podem alcançar salários de R$ 5 mil a R$ 8 mil. A rotina normalmente é de segunda a sexta, garantindo folga no sábado e domingo.

Analista de Recursos Humanos

Responsáveis pela gestão de pessoas, recrutamento e seleção, esses profissionais têm salários que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil em empresas de médio e grande porte, também com expediente comercial.

Profissionais de Marketing e Publicidade

Com salários que podem superar R$ 6 mil, esses profissionais atuam em agências ou empresas, geralmente em regime de segunda a sexta. Além disso, muitas vagas oferecem a flexibilidade do home office.

Contadores

Com foco em controladoria, auditoria e gestão fiscal, os contadores têm remuneração a partir de R$ 5 mil. A rotina de trabalho também é, em grande parte, de segunda a sexta-feira.

Especialistas em TI (Segurança da Informação e Dados)

Profissionais de tecnologia voltados para segurança digital e análise de dados estão entre os mais requisitados do mercado. Os salários podem variar de R$ 7 mil a R$ 10 mil, com carga horária sem necessidade de finais de semana.

