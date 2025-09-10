Receita de Bolo Chocolatudo e fofinho: uma delícia para o café da manhã ou lanche
Receita caseira é muito deliciosa e não vai sobrar para quem queira mais
O bolo chocolatudo é a receita que se tornou a queridinha do momento dos internautas e as pessoas estão comendo bastante nas férias.
Ingredientes do Bolo Chocolatudo
• 4 ovos 200 gramas
• 2 xícaras (chá) de açúcar 370 gramas
• 1 e 1/2 xícara (chá) de óleo 320 ml
• 2 xícaras (chá) de achocolatado 260 gramas ou (1 xícara (chá) de chocolate em pó 50% cacau 210 gramas)
• 1 e 1/2 colher (sopa) rasa de fermento em pó 24 gramas
• 1/2 colher (sopa) rasa de bicarbonato de sódio 9 gramas
• 3 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo 473 gramas
• 2 xícaras (chá) de água 420 ml
Para Fazer a Calda do Bolo
• Meia caixinha de leite condensado 200 gramas
• 2 xícaras (chá) de leite 420 ml
• Meia xícara (chá) de achocolatado 70 gramas
Preparando a Cobertura
• 200 gramas de chocolate meio amargo
• 1 caixinha de creme de leite 200 gramas
Modo de Preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e bata por 1 minuto. Depois adicione o açúcar e bata por mais 1 minuto. Adicione o óleo, bata por mais um minuto, coloque achocolatado, o fermento, bicarbonato, farinha de trigo, água e bata por mais 1 minuto.
Leve a massa para a assadeira untada com manteiga e farinha de trigo. Coloque no forno pré-aquecido à 170°C por 50 minutos. Deixe esfriar e prepare a calda do bolo chocolatudo.
Na panela, coloque o leite condensado, o leite e o achocolatado. Deixe começar a ferver e depois desligue o fogo. Em seguida, faça furinhos na massa e cubra o bolo com essa calda para deixar ela bem molhadinha.
Para a ganache do bolo, chocolate, creme de leite e coloque para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou banho Maria. Cubra o bolo e espalhe a cobertura. Em seguida é só esperar esfriar um pouco e servir.
Confira o tutorial completo:
