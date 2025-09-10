Uma pessoa falsa está chegando para bagunçar a vida desses signos

Alguns signos vão enfrentar turbulências emocionais por causa de gente de má-fé

Gabriella Licia - 10 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Nem sempre quem se aproxima com sorriso no rosto tem as melhores intenções.

A falsidade pode se disfarçar de amizade, carinho ou até de interesse profissional, mas no fundo existe a vontade de tirar vantagem ou manipular.

Nos próximos dias, alguns signos estarão especialmente expostos a esse tipo de energia e precisam abrir os olhos para não se deixarem enganar.

Quando pessoas falsas entram na vida, podem provocar confusão, gerar mal-entendidos e até colocar em risco relacionamentos importantes.

Por isso, a dica é ficar atento aos sinais, confiar mais na intuição e não acreditar em promessas fáceis ou elogios exagerados.

1.Áries

Os arianos são intensos e diretos, mas também podem ser ingênuos quando alguém demonstra empolgação igual à deles. É nesse ponto que uma pessoa falsa pode se infiltrar: elogiando demais, concordando com tudo e fingindo apoio incondicional.

Áries precisa tomar cuidado para não abrir sua vida a quem só está interessado em colher vantagens ou causar atritos depois.

2.Gêmeos

Conversador nato, Gêmeos adora uma boa troca de ideias. Mas essa característica pode atrair pessoas dissimuladas, que aproveitam a facilidade de comunicação para distorcer palavras ou espalhar fofocas.

O geminiano pode acabar sendo envolvido em intrigas sem perceber. Por isso, é hora de escolher melhor com quem compartilhar pensamentos e segredos.

3.Leão

O carisma natural de Leão chama atenção por onde passa. Isso faz com que pessoas interesseiras se aproximem em busca de prestígio, status ou até mesmo da luz que o leonino emana.

O risco é deixar que bajuladores ocupem espaço, mascarando falsidade com elogios rasgados. Leão precisa usar sua autoridade natural para afastar quem não demonstra lealdade verdadeira.

4.Libra

Sempre em busca de equilíbrio e paz, Libra tem dificuldade em lidar com confrontos. Pessoas falsas podem se aproveitar disso para manipular situações, jogando Libra contra amigos ou familiares.

O problema é que o libriano, para evitar brigas, pode acabar aceitando o jogo da outra pessoa. É essencial aprender a dizer “não” e não se sentir culpado por isso.

5.Escorpião

Apesar de ser um dos signos mais intuitivos, Escorpião também corre risco. Isso porque, quando está envolvido emocionalmente, pode baixar a guarda e deixar passar sinais claros de falsidade.

A presença de uma pessoa de má-fé pode despertar ciúmes, rivalidades e até traições inesperadas. Escorpião precisa confiar ainda mais na sua percepção e não ignorar o sexto sentido.

6.Peixes

Sensíveis e empáticos, os piscianos costumam acreditar demais nos outros, achando que todo mundo tem boas intenções. Mas essa bondade pode se transformar em vulnerabilidade.

Pessoas falsas podem usar a confiança e a compaixão de Peixes para manipular situações ou até pedir favores sem reciprocidade. É hora de colocar limites claros para não sair prejudicado.

No fim das contas, o recado vale para todos: falsidade sempre deixa rastros.

É preciso observar atitudes, não apenas palavras, e dar valor a quem demonstra constância e sinceridade.

Quem é verdadeiro permanece, enquanto os falsos acabam sendo desmascarados pelo tempo.

