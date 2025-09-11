Motorista salva mulher e bebê de carro em chamas na Marginal Botafogo
Chamas atingiram também a vegetação ao lado da pista, mas foram controladas por Corpo de Bombeiros
Uma cena de desespero foi registrada na Marginal Botafogo, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (10), quando uma mulher e um bebê ficaram presos dentro de um carro em chamas.
Eles foram resgatados por um motorista que passava pelo local.
Em entrevista à TV Anhanguera, Burt Lancaster contou que seguia a cerca de dez metros atrás e percebeu o veículo em zigue-zague pela avenida. Pouco depois, o carro começou a pegar fogo.
Segundo ele, a motorista resistiu a sair do automóvel, dizendo que “o carro era dela”.
No desespero, Burt abriu a porta, segurou o bebê com um braço e puxou a mulher com o outro, conseguindo arrastá-los para fora instantes antes de o veículo explodir.
Fogo e explosão
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram também a vegetação ao lado da pista.
O incêndio foi controlado com uso de mangueiras de água e a pista foi lavada para retirada de borrachas e cacos de vidro.
Após o resgate, o motorista relatou que a condutora apresentava falas desconexas e possíveis alterações psicológicas.
“No lugar certo e na hora certa para salvar duas vidas”, afirmou.
