Motorista salva mulher e bebê de carro em chamas na Marginal Botafogo

Chamas atingiram também a vegetação ao lado da pista, mas foram controladas por Corpo de Bombeiros

Augusto Araújo - 11 de setembro de 2025

Motorista arriscou própria vida para salvar mulher e bebê (Foto: Reprodução/ O Popular)

Uma cena de desespero foi registrada na Marginal Botafogo, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (10), quando uma mulher e um bebê ficaram presos dentro de um carro em chamas.

Eles foram resgatados por um motorista que passava pelo local.

Em entrevista à TV Anhanguera, Burt Lancaster contou que seguia a cerca de dez metros atrás e percebeu o veículo em zigue-zague pela avenida. Pouco depois, o carro começou a pegar fogo.

Segundo ele, a motorista resistiu a sair do automóvel, dizendo que “o carro era dela”.

No desespero, Burt abriu a porta, segurou o bebê com um braço e puxou a mulher com o outro, conseguindo arrastá-los para fora instantes antes de o veículo explodir.

Fogo e explosão

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram também a vegetação ao lado da pista.

O incêndio foi controlado com uso de mangueiras de água e a pista foi lavada para retirada de borrachas e cacos de vidro.

Após o resgate, o motorista relatou que a condutora apresentava falas desconexas e possíveis alterações psicológicas.

“No lugar certo e na hora certa para salvar duas vidas”, afirmou.

