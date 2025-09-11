No Fap September: mesmo em 2025, movimento continua ganhando adeptos

Desafio anual segue firme e atrai cada vez mais participantes nas redes sociais

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Setembro chega e, junto com ele, voltam as postagens sobre o No Fap September, desafio que propõe passar 30 dias sem masturbação e sem consumo de pornografia.

O que parecia apenas mais uma moda de internet acabou se transformando em um movimento que, mesmo em 2025, continua crescendo.

A ideia surgiu em fóruns online e rapidamente ganhou força entre jovens adultos. Para muitos, a experiência é vista como uma forma de ganhar foco, energia e disciplina.

Outros encaram como um passo para reduzir o consumo excessivo de pornografia, apontado por especialistas como prejudicial quando usado em excesso.

Nas redes sociais, relatos de quem participa são comuns. Há quem diga que melhora o rendimento nos estudos e no trabalho, além da autoestima e até da vida social.

Críticos, no entanto, lembram que a masturbação é uma prática natural e saudável quando feita sem exagero, e alertam para o risco de transformar algo comum em tabu.

O fato é que, a cada setembro, o movimento conquista novos adeptos e mantém os antigos engajados. Para muitos, deixou de ser apenas um desafio de 30 dias e virou estilo de vida.