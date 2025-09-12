Idoso filmado abusando de adolescente autista em Anápolis é encontrado e preso pela polícia

Situação foi denunciada às autoridades após vítima registrar e compartilhar nas redes momento em que sofre crime

Gabriella Pinheiro - 12 de setembro de 2025

Imagem de Antonio Baeta de Oliveira foi divulgada pela Polícia Civil (Foto: Divulgação/PCGO)

Após ser filmado abusando sexualmente de uma adolescente autista, de apenas 12 anos, um idoso – identificado como sendo Antonio Baeta de Oliveira, de 83 anos – foi preso pela Delegacia de Proteção À Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis ( 3ª DRP), na manhã desta sexta-feira (12), acusado de estupro de vulnerável.

Conforme as investigações, no dia 25 de agosto, a própria vítima registrou no celular o momento em que o suspeito praticava o crime, em que ele aparece passando as mãos nas partes íntimas dela.

Tudo isso ocorreu enquanto a mesma conversava mãe, que é deficiente visual e não havia percebido o que estava acontecendo.

Dias depois, a adolescente publicou o vídeo no Facebook da mãe, o que fez com o conteúdo chegasse ao conhecimento da Polícia Civil de Goiás, que deu início as investigações para identificar a vítima e o investigado.

Nas investigações, foi descoberto que homem se aproveitava da vulnerabilidade física e financeira da mãe da vítima, oferecendo ajuda, como dinheiro e alimentos. Assim, aproveitando da condição da vítima, ele praticava os abusos.

Diante disso, foi representada a prisão preventiva do idoso. O suspeito, que residia no endereço por mais de 50 anos, fugiu de Anápolis após a repercussão do vídeo, mas foi localizado e preso em Mutunópolis, cidade a 400 km do município.

Além disso, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado, onde foi apreendido um dispositivo eletrônico que passará por perícia.

A divulgação da imagem e da identificação do preso ocorreu em conformidade com a Lei nº 13.869/2019 e com a Portaria nº 547/2021/DGPC fundamentada na possibilidade concreta de identificação de novas vítimas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!