Estudante é preso no Espírito Santo suspeito de ameaçar Nikolas Ferreira de morte

Jovem foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado

Folhapress - 13 de setembro de 2025

(Foto: Pablo Valadares / CÂmara dos Deputados)

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal prendeu em flagrante na última quinta-feira (11) um estudante suspeito de ter ameaçado o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em publicações nas redes sociais.

Adalto Gaigher, 24, é estudante do curso de ciências biológicas da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e publicou mensagens sugerindo que iria “matar a tiros” o parlamentar mineiro. A conta na rede social foi deletada.

O estudante foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

Procurado, o advogado de Gaigher afirmou que seu cliente está arrependido e se retratou com o deputado. Disse, ainda, que terá sua inocência provada na Justiça.

“Meu cliente jamais tem ou teve interesse que não fosse a mera retórica em um momento de surto, fato atípico à conduta dele, em um ambiente contaminado pela polarização política como o que vive o Brasil há muito tempo”, disse Arthur Sampaio, em nota.

A publicação do suspeito foi feita na véspera de uma viagem programada do deputado ao Espírito Santo.

Em nota, a PF afirmou que a prisão aconteceu após a vítima representar pela continuidade das investigações e pela persecução penal do crime de ameaça.

“A PF também instaurou inquérito para apurar outros fatos relacionados ao investigado, bem como a eventual participação de terceiros no crime”, disse a corporação.

Nikolas chegou ao Espírito Santo para um evento nesta quinta e foi acompanhado de escolta da PF já no aeroporto.

A Ufes confirmou que Gaigher é aluno da instituição e disse que autuou um processo para apurar os fatos e adotar as providências cabíveis.

“A administração central da Ufes reafirma que repudia qualquer tipo de manifestação, expressa por qualquer meio ou veículo, que incite à violência, ao ódio ou à discriminação.”