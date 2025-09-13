UFG abre vagas para portador de diploma; confira os cursos ofertados

São 590 oportunidades destinadas para diferentes áreas

Gabriella Pinheiro - 13 de setembro de 2025

O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG) lançou o edital do processo seletivo com diversas vagas para portador de diploma.

A oportunidade é para o candidato que possui diploma de curso Superior de graduação nacional ou estrangeiro, revalidado no Brasil, que deseja pleitear uma vaga em um novo curso de graduação na UFG.

No total, são 590 vagas disponíveis para os câmpus de Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva, Samambaia, além da cidade de Goiás – todas elas na modalidade EaD.

Os interessados podem se inscrever a partir da próxima terça-feira (15) até o dia 26 do mesmo mês, por meio do site www.institutoverbena.ufg.br. O valor da taxa é de R$ 130 para a opção por Prova de Conhecimentos.

A seleção será feita por meio de prova de conhecimentos ou análise de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado entre 2015 e 2024.

Estão sendo ofertadas vagas para o curso de Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Zootecnia, Artes Visuais, Dança, Design de Moda, Design de Produto, Design Gráfico Digital, Direção de Arte, Música, Música Popular, Filosofia, História, Letras, Pedagogia, Teatro, Biotecnologia, Ciências Ambientais e Ciências Biológicas.

Há também oportunidades para Ecologia e Análise Ambiental, Estatística, Física, Física Médica, Geologia, Matemática, Matemática aplicada e computacional, Química, Biblioteconomia, Ciência Economia, Ciências Sociais, Geografia, Gestão da Informação, Jornalismo, Museologia, Psicologia, Relações internacionais e diversas outras.

Mais informações estão disponíveis no edital.

