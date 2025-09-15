Educação: o caminho que transforma vidas

Ação é semear consciência crítica, liberdade e solidariedade

Antônio Gomide - 15 de setembro de 2025

(Foto: Letícia Irene)

A educação é o maior ato de transformação de uma sociedade. É semente e colheita: semente porque planta no coração dos alunos a possibilidade de sonhar, e colheita porque devolve à comunidade pessoas preparadas para transformar a realidade.

Desde nossa caminhada pela Câmara Municipal, na gestão à frente da Prefeitura de Anápolis e no mandato de deputado estadual, nosso trabalho tem sido guiado por esse compromisso.

Quando implantamos os kits escolares e uniformes aos alunos e criamos o Plano de Cargos e Salários dos professores, estávamos afirmando respeito e dignidade para quem ensina e para quem aprende. Atualmente, na Assembleia Legislativa, seguimos reafirmando esse compromisso.

Nos últimos anos, destinamos mais de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para fortalecer a educação em Anápolis. Colégios como Maria Aparecida Alves (Jardim América), Professora Helena Nasser (Jardim Tesouro), Leiny Lopes de Souza (Calixtópolis) e Castelo Branco (Vila São Vicente), além das novas unidades Padrão Século XXI no Jardim Primavera e Flor do Cerrado, receberam investimentos. Reforçamos ainda escolas municipais como José de Assis (Bairro de Lourdes), Raimunda de Oliveira Passos (Bairro da Lapa) e Cecília Meireles (Residencial Reny Cury), além de CMEIs como José Cupertino (Munir Calixto) e Dona Íris Rezende (Vila Esperança). Recursos que se transformam em salas mais acolhedoras, equipamentos modernos e novas oportunidades de aprendizado.

Foi com esse espírito que criamos o projeto Sementes do Cerrado, em parceria com a PUC Goiás. Desde abril deste ano, mais de 550 alunos visitaram o Memorial do Cerrado, em Goiânia, reforçando a necessidade da educação ambiental. Já participaram mais de 15 escolas municipais, estaduais e particulares. Nesta quarta-feira, 17, será a vez dos alunos do Colégio Núcleo, da Escola Municipal Clóvis Guerra e da Escola Cândido Ambrósio.

Acreditamos também na educação esportiva. O Projeto Jovem Atleta, iniciado em 2019, em parceria com o IFG e a Federação Goiana de Judô, é um exemplo de como o esporte forma disciplina, respeito e superação.

Educar é semear consciência crítica, liberdade e solidariedade. Seguimos firmes, lado a lado com professores, estudantes e famílias, cultivando a educação e colhendo transformação na sociedade.