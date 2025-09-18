Selo EMISA de qualidade reforça confiança no Ares Jundiaí

O que começou como um compromisso de entregar obras dentro do prazo se consolidou em um padrão técnico que vai desde a escolha de terrenos estratégicos, até o cuidado em cada etapa de obra, acabamento e pós-venda

Gabriella Licia - 18 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/EMISA)

Em um mercado imobiliário cada vez mais exigente, escolher uma incorporadora sólida faz toda a diferença. Em Anápolis, a EMISA Incorporadora, que completou 48 anos de história em 2025, reforça o posicionamento com um diferencial que já se tornou marca registrada em cada novo projeto: a qualidade.

Para muitos clientes, ter um EMISA é sinônimo de segurança, valorização e tranquilidade no dia a dia. O que começou como um compromisso de entregar obras dentro do prazo se consolidou em um padrão técnico que vai desde a escolha de terrenos estratégicos, como o bairro Jundiaí, até o cuidado em cada etapa de obra, acabamento e pós-venda.

No caso do Ares Jundiaí, o residencial mais alto de Anápolis, o Selo EMISA aparece em todos os detalhes: do projeto arquitetônico ao uso de materiais de qualidade, plantas inteligentes, ambientes diferenciados e estrutura que garante eficiência, como infra para medição individualizada de água, luz e gás.

Além disso, o empreendimento reúne soluções de lazer distribuídas em dois pavimentos, segurança, rooftop, gentilezas urbanas e o conceito de Subliving.

Outro ponto que fortalece o selo é o histórico de entregas consistentes. Para clientes e investidores, isso significa tranquilidade para planejar o futuro sem surpresas.

Não à toa, alguns compradores são clientes de recompra, famílias que já moram em imóveis assinados pela EMISA e agora buscam um novo patamar sem abrir mão da construtora que conhecem e confiam.

Segundo a EMISA, o Selo de Qualidade não é apenas um diferencial técnico, mas um convite para quem quer mais do que um endereço: quer pertencer a uma história que se constrói com solidez, inovação e respeito ao bairro.

Para conhecer esse e outros diferenciais do empreendimento, os interessados contam com a Central de Vendas EMISA, com a maquete e decorados do empreendimento e que fica localizada na Avenida Pinheiro Chagas, quadra 53, Lt 35 – no Jundiaí.