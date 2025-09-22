Exposição marca os 95 anos da Estação Ferroviária de Anápolis
Assinada pelo curador José Fábio da Silva, a iniciativa reúne painéis com textos e fotos históricas para ilustrar a influência dos trilhos na evolução urbana
A partir desta terça-feira (23), a Estação Ferroviária de Anápolis, no Centro, abrirá as portas para o público interessado na exposição que comemora em setembro os 95 anos do modal no município.
Assinada pelo curador José Fábio da Silva, a iniciativa reúne painéis com textos e fotos históricas para ilustrar a influência dos trilhos na evolução urbana, econômica e cultural anapolina.
Leia também
- Nota Zero para o Vila Nova, que completou cinco partidas sem vitória pela Série B
- Nota 10 para a Polícia Rodoviária Federal de Rio Verde
- Feira de doação em Aparecida de Goiânia conseguiu novo lar para 31 animais
- Pressão sobre Equatorial e empresas de internet em Anápolis aumentará após morte de criança
Os portões ficam abertos das 08h às 17h e a entrada é franca.