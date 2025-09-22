Exposição marca os 95 anos da Estação Ferroviária de Anápolis

Assinada pelo curador José Fábio da Silva, a iniciativa reúne painéis com textos e fotos históricas para ilustrar a influência dos trilhos na evolução urbana

Danilo Boaventura - 22 de setembro de 2025

Fachada mais atual da Estação Ferroviária de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

A partir desta terça-feira (23), a Estação Ferroviária de Anápolis, no Centro, abrirá as portas para o público interessado na exposição que comemora em setembro os 95 anos do modal no município.

Assinada pelo curador José Fábio da Silva, a iniciativa reúne painéis com textos e fotos históricas para ilustrar a influência dos trilhos na evolução urbana, econômica e cultural anapolina.

Os portões ficam abertos das 08h às 17h e a entrada é franca.

