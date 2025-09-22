Tragédia em Leopoldo de Bulhões: jovem mata a esposa e incendeia casa após voltar de pescaria

Aos policiais, autor do crime sustentou que companheira "não o deixava fazer nada", vivia preso em casa e havia sido ameaçado

Martelo e faca foram usados para espancar e ceifar a vida da vítima. (Foto: Reprodução)
Martelo e faca foram usados para espancar e ceifar a vida da vítima. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), após confessar ter assassinado brutalmente a própria esposa, além de ter ateado fogo na própria residência após o crime, em Leopoldo de Bulhões, na madrugada desta segunda-feira (22). O estopim para a briga, segundo ele, teria sido a reação da vítima após ele retornar de uma pescaria.

As autoridades inclusive foram acionadas pelo amigo do autor, que estava pescando junto dele. Na ligação, o colega afirmou que o jovem havia contado tudo o que havia feito e desejava se entregar.

Os policiais foram até o endereço deste conhecido e depois se deslocaram até a residência do casal, onde o crime havia ocorrido.

Ao chegarem lá, se depararam com o imóvel parcialmente posto às chamas, com eletrodomésticos, paredes e diversos itens pessoais destruídos pelo fogo.

O corpo da vítima, identificada como Thalita Lopes de Oliveira Araújo, estava em um quarto da residência, com o rosto completamente desfigurado em virtude das agressões sofridas.

O chão do imóvel também estava coberto com o sangue da companheira, que estava jogada sobre um colchão no piso.

Aos policiais, o autor afirmou que há tempos estava em um relacionamento conflituoso com a esposa, que “não o deixava fazer nada” e, nas palavras dele, chegava a prendê-lo dentro de casa.

A gota d’água teria sido a viagem de pescaria, motivo de nova discussão entre o casal. Ele relatou que a vítima chegou a mandar mensagens para algumas pessoas, afirmando que iria matá-lo.

Ele contou que quando chegou em casa a esposa estava embriagada e agressiva, armada com uma faca e insultando-o. Foi então que o embate começou, com ele utilizando uma faca e um martelo no crime, golpeando-a violentamente até a morte.

Ele também confessou ter ateado fogo na residência em um momento de ira, antes de procurar o colega para confessar o crime.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante. O caso segue sendo investigado.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

