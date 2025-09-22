Tragédia em Leopoldo de Bulhões: jovem mata a esposa e incendeia casa após voltar de pescaria

Aos policiais, autor do crime sustentou que companheira "não o deixava fazer nada", vivia preso em casa e havia sido ameaçado

Davi Galvão - 22 de setembro de 2025

Martelo e faca foram usados para espancar e ceifar a vida da vítima. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), após confessar ter assassinado brutalmente a própria esposa, além de ter ateado fogo na própria residência após o crime, em Leopoldo de Bulhões, na madrugada desta segunda-feira (22). O estopim para a briga, segundo ele, teria sido a reação da vítima após ele retornar de uma pescaria.

As autoridades inclusive foram acionadas pelo amigo do autor, que estava pescando junto dele. Na ligação, o colega afirmou que o jovem havia contado tudo o que havia feito e desejava se entregar.

Os policiais foram até o endereço deste conhecido e depois se deslocaram até a residência do casal, onde o crime havia ocorrido.

Ao chegarem lá, se depararam com o imóvel parcialmente posto às chamas, com eletrodomésticos, paredes e diversos itens pessoais destruídos pelo fogo.

O corpo da vítima, identificada como Thalita Lopes de Oliveira Araújo, estava em um quarto da residência, com o rosto completamente desfigurado em virtude das agressões sofridas.

O chão do imóvel também estava coberto com o sangue da companheira, que estava jogada sobre um colchão no piso.

Aos policiais, o autor afirmou que há tempos estava em um relacionamento conflituoso com a esposa, que “não o deixava fazer nada” e, nas palavras dele, chegava a prendê-lo dentro de casa.

A gota d’água teria sido a viagem de pescaria, motivo de nova discussão entre o casal. Ele relatou que a vítima chegou a mandar mensagens para algumas pessoas, afirmando que iria matá-lo.

Ele contou que quando chegou em casa a esposa estava embriagada e agressiva, armada com uma faca e insultando-o. Foi então que o embate começou, com ele utilizando uma faca e um martelo no crime, golpeando-a violentamente até a morte.

Ele também confessou ter ateado fogo na residência em um momento de ira, antes de procurar o colega para confessar o crime.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante. O caso segue sendo investigado.

