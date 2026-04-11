Conheça a capital do Nordeste onde o sol nasce antes de qualquer lugar das Américas e que virou oásis de paz e bem-estar

Capital reúne o ponto mais oriental das Américas, qualidade de vida elevada e um dos cenários mais impressionantes do nascer do sol no Brasil

Gabriel Dias - 11 de abril de 2026

João Pessoa PB. (Foto: Divulgação/ Secom PB)

Antes mesmo da maioria das cidades brasileiras despertar, um ponto específico do litoral já recebe os primeiros raios de sol do continente.

O cenário, além de simbólico, revela uma capital do Nordeste que vai muito além da geografia privilegiada.

João Pessoa, na Paraíba, é conhecida como “Porta do Sol” por abrigar o ponto mais oriental das Américas.

Na Ponta do Seixas, o dia começa primeiro, com um espetáculo natural que transforma o céu e o mar em poucos minutos — um atrativo que, sozinho, já chama a atenção de visitantes de todo o país.

Amanhecer exclusivo

O fenômeno acontece porque a Ponta do Seixas avança mais para o leste do que qualquer outro ponto do continente americano.

Esse detalhe geográfico faz com que os primeiros raios solares atinjam a região antes de qualquer outro lugar nas Américas.

Além disso, o local reúne falésias, mirantes e o Farol do Cabo Branco, que reforça o valor turístico da área. Durante o verão, o amanhecer pode começar ainda antes das 5h, criando um espetáculo natural que atrai moradores e turistas.

Tranquilidade, natureza e qualidade de vida

Mas João Pessoa não vive apenas do nascer do sol. A cidade se destaca pelo estilo de vida mais tranquilo, com cerca de 820 mil habitantes e uma das orlas mais preservadas do país, protegida por leis que limitam construções altas.

Outro destaque é a forte presença de áreas verdes. A capital acumula reconhecimentos internacionais pela arborização e abriga uma das maiores reservas de Mata Atlântica em área urbana, reforçando a sensação de equilíbrio entre natureza e cidade.

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