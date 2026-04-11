Conheça a capital do Nordeste onde o sol nasce antes de qualquer lugar das Américas e que virou oásis de paz e bem-estar
Capital reúne o ponto mais oriental das Américas, qualidade de vida elevada e um dos cenários mais impressionantes do nascer do sol no Brasil
Antes mesmo da maioria das cidades brasileiras despertar, um ponto específico do litoral já recebe os primeiros raios de sol do continente.
O cenário, além de simbólico, revela uma capital do Nordeste que vai muito além da geografia privilegiada.
João Pessoa, na Paraíba, é conhecida como “Porta do Sol” por abrigar o ponto mais oriental das Américas.
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Na Ponta do Seixas, o dia começa primeiro, com um espetáculo natural que transforma o céu e o mar em poucos minutos — um atrativo que, sozinho, já chama a atenção de visitantes de todo o país.
Amanhecer exclusivo
O fenômeno acontece porque a Ponta do Seixas avança mais para o leste do que qualquer outro ponto do continente americano.
Esse detalhe geográfico faz com que os primeiros raios solares atinjam a região antes de qualquer outro lugar nas Américas.
Além disso, o local reúne falésias, mirantes e o Farol do Cabo Branco, que reforça o valor turístico da área. Durante o verão, o amanhecer pode começar ainda antes das 5h, criando um espetáculo natural que atrai moradores e turistas.
Tranquilidade, natureza e qualidade de vida
Mas João Pessoa não vive apenas do nascer do sol. A cidade se destaca pelo estilo de vida mais tranquilo, com cerca de 820 mil habitantes e uma das orlas mais preservadas do país, protegida por leis que limitam construções altas.
Outro destaque é a forte presença de áreas verdes. A capital acumula reconhecimentos internacionais pela arborização e abriga uma das maiores reservas de Mata Atlântica em área urbana, reforçando a sensação de equilíbrio entre natureza e cidade.
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