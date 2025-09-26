Prefeitura de Anápolis detalha medidas para enfrentar temporada de chuvas

Pacote inclui ações de curto, médio e longo prazo, segundo prefeito Márcio Corrêa

Samuel Leão - 26 de setembro de 2025

Prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Tendo enfrentado, historicamente, desafios com alagamentos e outros problemas ocasionados pela chuva, Anápolis agora entra em estado de alerta pela aproximação do período mais intenso em precipitações. Diante do cenário, que já resultou em mortes de moradores e destruição em diversos contextos, a Administração Municipal anuncia ações para mitigar os impactos das precipitações.

Em entrevista à Rádio São Francisco, o prefeito Márcio Corrêa (PL) detalhou as estratégias emergenciais e os planos que devem ser postos em prática na cidade. O gestor reconheceu a gravidade do problema, afirmando que “temos todo ano problemas sérios com as chuvas, enchentes, alagamentos”.

Já no curto prazo, um “chamamento emergencial” foi anunciado para ser lançado esta semana, focado na prevenção para o período. Entre as medidas emergenciais, destaca-se a implementação de “postos de infiltração” em áreas críticas, como as regiões da Amazílio Lino, Rodoviária e Matinha.

A iniciativa visa reduzir a força das águas que devem começar a cair com mais frequência no próximo mês.

Paralelamente, a Prefeitura de Anápolis informou que intensificou o desassoreamento de córregos da bacia hidrográfica de Anápolis, prática crucial para a drenagem eficaz das chuvas. “A gente já tem trabalhado aí para que a gente possa desassorear o Antas, o João Cesário, o Córrego Góis e poder prevenir a força das águas nessas regiões mais críticas”, frisou o prefeito.

Márcio Corrêa também enfatizou o compromisso com soluções visando um horizonte mais distante, como 2026, tratando do estrutural da cidade.

O prefeito ainda revelou que foram aprovados mais de R$ 30 milhões junto ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a realização de obras de drenagem, que devem se somar ao plano de macrodrenagem do município, contratado pela gestão anterior e ainda com fases de aplicação pendentes.

