LG investe R$ 1,5 bilhão em nova fábrica em uma pequena cidade do Brasil e promete transformar a economia local

Unidade terá 770 mil m², deve gerar milhares de empregos e consolidar o estado como polo da linha branca

Pedro Ribeiro - 27 de setembro de 2025



A multinacional sul-coreana LG Electronics confirmou um investimento bilionário no Brasil.

A empresa está construindo uma nova fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, com aporte superior a R$ 1,5 bilhão e área total de 770 mil m².

As obras começaram em agosto de 2024 e já têm mais de 40% de execução. O cronograma prevê conclusão em janeiro de 2026 e inauguração em fevereiro do mesmo ano. Inicialmente, a planta vai produzir refrigeradores e, em etapas seguintes, ampliará para lavadoras e secadoras.

A escolha pelo estado se deu após negociações entre a LG e o governo paranaense, iniciadas em uma missão oficial à Coreia do Sul em 2023. O acordo foi formalizado em fevereiro de 2024, garantindo benefícios fiscais pelo programa Paraná Competitivo.

Além disso, a prefeitura de Fazenda Rio Grande investe R$ 40 milhões em desapropriações, reforço da rede elétrica e melhorias viárias para atender à nova planta.

Impacto na cidade

Com pouco mais de 80 mil habitantes em 2010, Fazenda Rio Grande chegou a 165 mil moradores em 2025, um crescimento populacional de 100% em 15 anos.

A chegada da LG deve intensificar ainda mais esse processo, atraindo novos negócios e fornecedores ligados à cadeia de valor da indústria de eletrodomésticos.

Segundo autoridades locais, a cidade já está entre as 15 que mais geraram empregos formais no Paraná em 2025, reflexo direto dos investimentos privados em andamento.

Empregos e economia

A fábrica deve se tornar um hub regional de refrigeradores, com impacto também no fornecimento de lavadoras e secadoras.

A estimativa é de milhares de empregos diretos e indiretos, além de estimular setores como logística, embalagens, plásticos e metalurgia.

A LG, que já mantém uma unidade na Zona Franca de Manaus há quase três décadas, passa a consolidar sua presença no Sul, fortalecendo a competitividade da linha branca produzida no país e reduzindo a dependência de importações.

Expectativa para 2026

Com a conclusão da obra e início da produção, a expectativa é que os consumidores brasileiros tenham mais opções de modelos, prazos menores de entrega e novas tecnologias disponíveis mais rápido no mercado.

Para o Paraná, trata-se de um marco histórico, com efeitos que vão muito além da economia: a chegada da gigante sul-coreana promete mudar a infraestrutura, a mobilidade urbana e até a dinâmica habitacional da cidade que mais cresce na região.

Veja as imagens da obra:

