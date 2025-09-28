Goiânia terá cancelas automáticas para fechar ruas durante fortes chuvas

Medida foi anunciada pelo prefeito Sandro Mabel e deve começar em pontos com histórico de alagamentos

Da Redação - 28 de setembro de 2025

Marginal Botafogo, que sofre com constantes alagamentos, terá cancelas automáticas para fechamento em temporais. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A Prefeitura de Goiânia anunciou que pretende adotar um sistema inédito para reduzir riscos durante temporais: cancelas automáticas em vias com histórico de alagamentos.

A ideia é que, assim que houver risco de enxurrada, os equipamentos sejam acionados e impeçam a passagem de veículos.

O prefeito Sandro Mabel (UB) confirmou a medida após reunião do gabinete de crise e explicou que a iniciativa faz parte das ações emergenciais da gestão.

O objetivo é dar mais agilidade à atuação da Defesa Civil e evitar que motoristas fiquem presos em áreas alagadas.

As primeiras vias a receberem o mecanismo serão a Marginal Botafogo e a Rua 87, no Setor Sul, que há anos sofrem com inundações.

Embora não haja previsão de valores ou cronograma, a Prefeitura informou que a licitação já está em fase de estudos técnicos e levantamento de custos.

Solução provisória

Enquanto não avança a captação de recursos para grandes obras de drenagem, como o projeto de R$ 5 milhões para a Rua 87 que prevê a construção de bacias de retenção, a gestão aposta em medidas paliativas.

Mabel comparou o funcionamento das cancelas ao de barreiras automáticas em passagens de trem.

Segundo ele, trata-se de um recurso simples, mas capaz de salvar vidas ao evitar que condutores sejam surpreendidos por enxurradas repentinas.

