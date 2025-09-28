Placa chama atenção de motoristas que passam por rodovia

Erro de ortografia em sinalização na SC-110, em Pomerode, virou motivo de comentários e será corrigido pelo Estado

Magno Oliver - 28 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um detalhe em uma placa de trânsito instalada na SC-110, em Pomerode, no Vale do Itajaí, tem gerado surpresa entre motoristas que trafegam pela região.

A sinalização, posicionada próxima ao acesso da Estrada Otto Mohr, deveria indicar o caminho para a Vila Itoupava, bairro de Blumenau. No entanto, a grafia está incorreta: no lugar de “Itoupava”, foi escrito “Ipoupava”.

A placa verde de orientação chama a atenção logo na entrada, já que a Vila Itoupava é um dos bairros mais tradicionais de Blumenau, com forte influência da colonização alemã e bastante conhecido por abrigar festas típicas, roteiros turísticos e empresas do setor têxtil.

O erro, portanto, não passou despercebido.

De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), responsável pela manutenção da rodovia, a falha já foi identificada e a confecção de uma nova placa foi determinada. Assim que estiver pronta, a atual será substituída.

Enquanto isso, o equívoco tem rendido comentários de moradores e visitantes, que registram a placa e compartilham nas redes sociais.

Alguns tratam o assunto com bom humor, mas também há críticas quanto ao cuidado com a sinalização, considerada fundamental para orientar corretamente motoristas e turistas que circulam pela região.

Segundo a SIE, a substituição deve ocorrer em breve para evitar confusões e garantir a padronização da nomenclatura oficial dos bairros.