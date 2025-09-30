Conheça a cidade de Minas de Goiás que muita gente acha que fica em Goiás

Um destino mineiro tão vizinho e parecido que engana no mapa

Anna Júlia Steckelberg - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Desde os anos de definição dos limites estaduais, muitos brasileiros que cruzam a ponte e atravessam o rio Paranaíba já se perguntaram: “estou em Goiás ou em Minas Gerais?”

Essa dúvida, longe de ser apenas geográfica, tem origem histórica, estados fixaram suas fronteiras com base em meandros de rios, acordos políticos e disputas territoriais ao longo do século XIX e início do XX.

Hoje, segundo o IBGE, Minas Gerais tem área de 586.513,98 km² e população estimada em 21.393.441 habitantes em 2025.

Um dos casos mais interessantes dessa “confusão” tem nome e sobrenome: Araporã (MG). Esse município, localizado no Triângulo Mineiro, está colado à divisa com Goiás, separado apenas pelo Rio Paranaíba, e tão ligado à cidade goiana de Itumbiara que muitos nem sabem em qual lado estão.

Araporã foi elevada à categoria de município apenas em 1992, desmembrando-se de Tupaciguara, conforme a Lei Estadual nº 10.704.

Antes disso, o povoado era conhecido como Alvorada, nas terras da antiga CMAVI (Companhia Mineira de Auto Viação Intermunicipal), fundada pelo engenheiro Fernando Alexandre Vilela Andrade. É dele a ideia de instalar plantações e engenhos no local que viria a se tornar Araporã.

Com uma área de 298,49 km² e clima do tipo com verões chuvosos, invernos secos, Araporã se insere na microrregião de Uberlândia, mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

De Minas, está distante cerca de 686 km da capital Belo Horizonte, enquanto de Goiás, fica a apenas poucos quilômetros de Itumbiara.

Para quem visita, o impacto visual do rio dividindo os estados impressiona. Um dos símbolos dessa ligação interestadual é a Ponte Affonso Penna, obra iniciada em 1908 e inaugurada em 15 de novembro de 1909, ligando o então distrito mineiro ao lado goiano. Hoje, a ponte é tombada pelo IPHAN.

Outro ponto chave nessa “dupla identidade” é o município de Cachoeira Dourada (MG), que faz limite direto com Goiás e empresta nome à hidrelétrica construída sobre o Rio Paranaíba, com 658 MW de potência.

A represa dessa usina banha municípios dos dois estados, inclusive Araporã mineiro figura entre eles, e alimenta a sensação de um único território cortado por uma linha fluida.

Para o turista curioso, Araporã oferece atrativos singulares: além da tradicional Ponte Affonso Penna, há igrejas históricas, praças charmosas, acesso fácil à represa e pesca esportiva nos lagos formados pela hidrelétrica.

Em sua vizinha Cachoeira Dourada (MG), atrações como a Praia do Lago, balneário, balsa que cruza estados e águas termais têm ganhado notoriedade.

