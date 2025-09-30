Nova fritadeira elétrica está destronando a Airfryer e obrigando donas de casa a jogarem fora

Com novas funcionalidades, design diferenciado e recursos que aumentam a saúde e a praticidade na cozinha, essa novidade promete conquistar o mercado

Pedro Ribeiro - 30 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Canal Mallory Eletroportáteis)

A fritadeira elétrica ganhou uma versão inovadora que está mexendo com o mercado de eletrodomésticos.

Muitos consumidores relatam que ela é tão prática e moderna que a tradicional Airfryer já ficou em segundo plano.

Com novas funcionalidades, design diferenciado e recursos que aumentam a saúde e a praticidade na cozinha, essa novidade promete conquistar até os mais exigentes cozinheiros de plantão.

O grande diferencial dessa fritadeira elétrica está no fato de permitir acompanhar o preparo em tempo real, sem precisar abrir o aparelho e perder calor.

Esse detalhe simples, mas transformador, acaba com a dúvida clássica do “será que já está pronto?”.

Além disso, ela garante alimentos crocantes por fora e bem cozidos por dentro, trazendo mais segurança e conveniência para o dia a dia.

Vidro resistente e tecnologia avançada

Agora sim, vale revelar: estamos falando da Smart Glass, lançada pela Mallory. A fritadeira elétrica possui uma cuba de 4,5 litros feita em vidro temperado de alta resistência térmica.

O material não só suporta altas temperaturas como distribui o calor de maneira uniforme e não libera substâncias nocivas quando aquecido.

Para completar, conta com o sistema Air Cook 360º, que reduz em até 80% a quantidade de gordura usada no preparo.

Praticidade que surpreende

Outro ponto de destaque é a luz interna, que dá ainda mais visibilidade aos alimentos durante o preparo.

O painel digital é intuitivo, com ajuste de tempo de até 60 minutos, temperatura que vai de 80°C a 200°C e oito programas pré-definidos.

A função de pausa automática também chama atenção: se a cuba é retirada, o cozimento é interrompido e continua exatamente de onde parou ao ser recolocada.

Mais conforto na cozinha

Na hora da limpeza, a Smart Glass também surpreende. O vidro não retém odores nem resíduos, o que torna tudo mais fácil.

Seu design moderno e compacto combina bem com qualquer tipo de cozinha, até as menores. Para aumentar a segurança, o kit acompanha uma luva térmica.

