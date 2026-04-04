Polícia é acionada em Anápolis após denúncia de que homem estaria ateando fogo na casa da companheira

Suspeito ainda tentou negar entrada da PM no imóvel, chamando-os de "covardes" e "cachorros do governo"

Davi Galvão - 04 de abril de 2026

Cena assustadora foi registrada por policiais. (Foto: Reprodução)

Um homem acabou preso na noite deste sábado (04), no bairro Novo Paraíso, em Anápolis, após uma confusão que envolveu um incêndio residencial e confronto com a Polícia Militar. As equipes chegaram ao endereço após denúncias de que o indivíduo estaria ateando fogo na própria casa com a família no interior.

O suspeito teria tentado impedir a entrada dos policiais no imóvel e proferido ofensas contra a equipe, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

No local, os militares confirmaram vestígios de um incêndio recente. Mesmo diante da situação de urgência, o homem se recusou a abrir o portão, alegando que os policiais precisavam de um mandado judicial para entrar.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito passou a intimidar a equipe durante a tentativa de diálogo, afirmando que, caso entrassem, “iriam ver” e que “o trem ficaria feio para o lado da equipe”.

Ele ainda teria sustentado que a entrada dos militares só seria lícita em caso de mandado judicial, mesmo com os policiais reforçando que em casos de flagrante delito ou resgate eles poderiam adentrar no imóvel.

Ao perceberem que o portão estava apenas encostado, a PM entrou na residência, momento em que foram hostilizados com xingamentos de “vagabundos” e “cachorros do governo”.

O homem resistiu fisicamente à abordagem e desobedeceu às ordens de busca pessoal, o que obrigou os policiais a utilizarem técnicas de contenção e algemas para garantir a segurança de todos os presentes.

A companheira do suspeito, que estava no local, relatou que o casal discute com frequência. Sobre o fogo, ela apresentou uma versão diferente da denúncia inicial, alegando que as chamas teriam começado acidentalmente em um carregador de celular conectado à tomada durante uma briga entre os dois.

O proprietário do imóvel compareceu ao local e confirmou que a mulher é inquilina há dois anos, mas que os problemas e as reclamações da vizinhança começaram após o início do relacionamento dela com o suspeito.

O incêndio causou danos consideráveis na estrutura do sobrado, e a moradora se comprometeu a arcar com os reparos.

Testemunhas também reforçaram que o homem possui histórico de comportamento agressivo na vizinhança e confirmaram ter presenciado o desacato contra os militares.

Diante dos fatos, o casal foi levado à Central de Flagrantes, embora a companheira tenha se recusado a passar por exame de corpo de delito. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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