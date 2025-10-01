Combustível mais econômico pode substituir a gasolina no Brasil e motoristas devem ficar atentos

Nova composição com 30% de etanol começou a ser distribuída em agosto e deve impactar preço e consumo

Gabriel Yuri Souto - 01 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de bomba em posto de combustíveis. (Foto: Paulo de Tarso)

Desde 1º de agosto de 2025, o Brasil passou a adotar a gasolina E30, que contém 30% de etanol em sua composição.

A mudança, que já vale para todos os combustíveis produzidos no país, representa um marco nas políticas energéticas brasileiras ao buscar reduzir a dependência do petróleo importado e garantir maior estabilidade nos preços.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode resultar em queda de até R$ 0,11 no litro da gasolina. Além do impacto direto no bolso, a novidade também traz ganhos ambientais, com redução da emissão de poluentes e maior aproveitamento da produção nacional de etanol.

A gasolina E30 tem octanagem de 94 RON, o que pode melhorar o desempenho de veículos. No entanto, especialistas alertam para a possibilidade de aumento leve no consumo, já que o etanol tem menor poder calorífico em relação à gasolina pura.

Motoristas de carros mais antigos ou importados devem ter atenção redobrada. Alguns modelos podem exigir ajustes técnicos para evitar falhas mecânicas ou desgaste prematuro diante da nova mistura.

A expectativa do governo é que a mudança alivie os custos de produção, aumente a eficiência energética e incentive o uso de combustíveis renováveis no país.

