Jovem goiano morre na Áustria e familiares se mobilizam para trazer corpo de volta

Conhecido pela dedicação e pelo sorriso fácil, ele sonhava em construir uma vida melhor no continente europeu

Samuel Leão - 01 de outubro de 2025

Gabriel morreu em Viena. na Áustria, deixando espoa e filhos. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Gabriel da Silva Sales, um jovem goiano que buscava seus sonhos em Viena, na Áustria, faleceu no último dia 28 de setembro, deixando para trás filhos, família e vários amigos em profundo luto. Agora, a mobilização é para trazer o corpo dele de volta para casa, em Goiânia, para que ele possa descansar em sua terra natal.

Os relatos de amigos próximos pintam o retrato de um Gabriel que era sinônimo de alegria. Maria Eugênia, em um desabafo, expressou a incredulidade e a tristeza pela partida precoce.

“Ontem eu recebi uma das piores notícias da minha vida, e eu ainda tô assimilando porque não dá para acreditar que você se foi! Amigo se alguém me pedisse para usar uma palavra para te definir eu usaria alegria, não tem tinha quem não risse perto de você, você trazia felicidade para quem te rodeava, como pode isso ter acontecido?”, lamentou.

Darlene Teles, outra amiga, reforça o sentimento de choque e tristeza, destacando a sorte de quem conviveu com Gabriel: “Que Deus conforte o coração de familiares e amigos, quem conheceu Gabriel teve muita sorte, pois sempre nos deixava alegres. Fiquei muito chocada e triste com essa notícia, sem acreditar no que está acontecendo”, desabafou.

A dor da perda se soma à distância e aos custos envolvidos no translado do corpo. Por isso, amigos e familiares de Gabriel estão unidos em uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário.

A mãe de Gabriel, Maria Benicio da Silva Souza, é a responsável pela chave PIX para as doações. Aqueles que desejam ajudar podem contribuir através da chave PIX (CPF) 915.760.081.34.

