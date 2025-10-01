Lista de nomes que pais estão proibidos de registrar os filhos é atualizada
Entre os banidos estão “1069”, “Adolf Hitler” e até marcas famosas como Nutella
Uma lista de nomes proibidos nos Estados Unidos voltou a chamar a atenção nas redes sociais depois de ser atualizada.
As restrições mostram até onde vai a criatividade dos pais e como a lei impõe limites para evitar problemas legais e constrangimentos aos filhos.
Entre os nomes vetados está “1069”, uma sequência numérica que se tornou caso jurídico em 1976, quando Michael Herbert Dengler tentou mudar oficialmente para essa designação.
Leia também
O pedido foi rejeitado e abriu precedente para que estados como Dakota do Norte e Minnesota proibissem nomes compostos apenas por números.
As regras variam conforme cada estado, mas, em geral, os cartórios americanos não aceitam nomes que contenham números, símbolos, obscenidades ou títulos oficiais.
A justificativa é prática: evitar confusão em documentos, cadastros e sistemas judiciais.
Um exemplo recente foi o do empresário Elon Musk, que precisou alterar o nome do filho “X Æ A-12” por conta da legislação da Califórnia, que permite apenas letras do alfabeto inglês em registros de nascimento.
Entre os nomes que aparecem na lista de proibições estão:
- Rei
- Rainha
- Jesus Cristo
- Papai Noel
- Majestade
- Adolf Hitler
- Messias
- @
- Nutella
- 1069
Segundo especialistas, as proibições visam proteger o bem-estar das crianças e evitar situações de ridicularização.
Em países como o Reino Unido, restrições semelhantes também existem, vetando nomes como “Cianeto” ou “Marciano”.
Nos Estados Unidos, a regra é que todo indivíduo tenha um nome legível, em caracteres padrão e apto para ser registrado em documentos oficiais. O caso do “1069” mostra como até uma tentativa isolada de originalidade pode influenciar as leis de um país.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!