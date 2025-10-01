Lista de nomes que pais estão proibidos de registrar os filhos é atualizada

Entre os banidos estão “1069”, “Adolf Hitler” e até marcas famosas como Nutella

Gabriel Yuri Souto - 01 de outubro de 2025

Uma lista de nomes proibidos nos Estados Unidos voltou a chamar a atenção nas redes sociais depois de ser atualizada.

As restrições mostram até onde vai a criatividade dos pais e como a lei impõe limites para evitar problemas legais e constrangimentos aos filhos.

Entre os nomes vetados está “1069”, uma sequência numérica que se tornou caso jurídico em 1976, quando Michael Herbert Dengler tentou mudar oficialmente para essa designação.

O pedido foi rejeitado e abriu precedente para que estados como Dakota do Norte e Minnesota proibissem nomes compostos apenas por números.

As regras variam conforme cada estado, mas, em geral, os cartórios americanos não aceitam nomes que contenham números, símbolos, obscenidades ou títulos oficiais.

A justificativa é prática: evitar confusão em documentos, cadastros e sistemas judiciais.

Um exemplo recente foi o do empresário Elon Musk, que precisou alterar o nome do filho “X Æ A-12” por conta da legislação da Califórnia, que permite apenas letras do alfabeto inglês em registros de nascimento.

Entre os nomes que aparecem na lista de proibições estão:

Rei

Rainha

Jesus Cristo

Papai Noel

Majestade

Adolf Hitler

Messias

@

Nutella

1069

Segundo especialistas, as proibições visam proteger o bem-estar das crianças e evitar situações de ridicularização.

Em países como o Reino Unido, restrições semelhantes também existem, vetando nomes como “Cianeto” ou “Marciano”.

Nos Estados Unidos, a regra é que todo indivíduo tenha um nome legível, em caracteres padrão e apto para ser registrado em documentos oficiais. O caso do “1069” mostra como até uma tentativa isolada de originalidade pode influenciar as leis de um país.

