Barraquinhas movimentam final de semana em Anápolis; veja onde ir para aproveitar

Programação vai além do religioso, unindo comidas típicas e tradição

Paulo Roberto Belém - 03 de outubro de 2025

Paróquia São Francisco de Assis, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O primeiro final de semana de outubro marca o encerramento de uma tradicional festa paroquiana e o início das celebrações pela Padroeira do Brasil, em Anápolis, marcados pelas festividades religiosas e sociais com as típicas barraquinhas.

Até domingo (05), a Festa em Louvor a São Francisco de Assis celebra o personagem católico considerado como o padroeiro dos animais, da natureza, da ecologia e dos pobres, no Bairro Jundiaí, na Paróquia São Francisco.

Nesta sexta-feira (03), acontece o Trânsito de São Francisco às 19h. A celebração será presidida pelo Frei Wanderley e contará com uma encenação preparada pelos frades. Em seguida, a tradicional barraquinha com comidas típicas terá show com as gêmeas Thalia e Thaleia.

As celebrações do sábado (04) são marcadas, inicialmente, com a benção dos animais, entre as 10h e 16h. Também terá missa às 17h e a atração da parte social é o cantor Cleyton Fernandes. No domingo (05), o encerramento é com a missa às 19h e com as barraquinhas que receberão a cantora Ana Maria.

Festa em Louvor à Nossa Senhora Aparecida

Agora, celebrando a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a paróquia de mesmo nome realiza a Festa em Louvor à Nossa Senhora Aparecida, movimentando a comunidade católica do Jardim Alexandrina.

Por lá, o início será nesta sexta-feira (03) e vai até o dia 12 de outubro – Dia da Padroeira, com a parte religiosa com as missas sempre às 19h30 e a parte social com as tradicionais barraquinhas com comidas típicas logo em seguida.

