Após encontrar a casa perfeita no lugar errado, mulher põe imóvel em caminhão para levar ao novo endereço

Proprietária e vizinhos se mobilizaram para transportar residência do sonhos por 17 quilômetros

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

O que parecia uma tarefa impossível se tornou realidade no interior de Lagoa Vermelha, no Norte do Rio Grande do Sul.

Uma casa inteira foi colocada sobre um caminhão e levada por 17 quilômetros até o novo endereço, em uma operação que chamou atenção dos moradores e viralizou nas redes sociais.

A ideia partiu da agricultora Carina Aparecida da Silva, que buscava uma moradia para a irmã, então inquilina.

Como o custo de erguer uma nova construção estava fora do orçamento, a família decidiu comprar uma casa pronta e procurar uma forma de transportá-la.

“Procuramos quem fizesse o transporte, mas não estava fácil de encontrar, até que um amigo da família disse: deixa comigo que eu levo”, contou Carina ao G1. “Foi a primeira vez dele levando uma casa também”, completou.

Uma mudança nada comum

O processo envolveu oito homens, que desmontaram parte do telhado e separaram a estrutura de um porão antes de iniciar o trajeto, da comunidade de Nossa Senhora das Graças até o Reassentamento 25 de Julho.

Foram 16 horas de deslocamento, a maior parte em estradas rurais.

Em alguns pontos, os vizinhos precisaram cortar galhos de árvores e até usar um trator para ajudar o caminhão a vencer os obstáculos. Os móveis da residência seguiram junto, dentro da própria casa.

“Só teve alguns danos nas beiradas, mas nada que não possa ser consertado”, afirmou Carina, lembrando da tensão durante o percurso. “O medo era a casa cair. Se isso acontecesse, perderíamos tudo.”

Tudo feito na amizade

A casa de madeira custou R$ 15 mil e o transporte foi feito “pela amizade”: os vizinhos cobraram apenas a alimentação durante os dias de trabalho e o diesel do caminhão.

No fim, o esforço coletivo transformou o sonho da família em realidade, mostrando que, com criatividade e união, até mesmo uma casa pode mudar de endereço inteira.

