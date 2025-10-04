Polícia prende suspeitos de assalto em joalheria de Goiânia que gerou prejuízo de R$ 30 mil

Corporação foi abordada enquanto o crime ainda ocorria no Setor Campinas. Imagens mostram toda a ação dos criminosos

Paulo Roberto Belém - 04 de outubro de 2025

Criminosos foram presos em flagrante (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta sexta-feira (03), quatro suspeitos que teriam praticado um roubo à mão armada a uma joalheria localizada no Setor Campinas, região Norte de Goiânia.

A detenção se deu após militares do Batalhão de Terminal serem abordados por populares enquanto faziam patrulhamento no perímetro, que denunciaram que o crime ainda estava em andamento.

Com os suspeitos, que tinham idades entre 19 e 25 anos, foram recuperados cerca de R$ 30 mil em itens que foram subtraídos do estabelecimento.

Imagens repercutidas pela PM mostram toda a ação dos suspeitos. O interlocutor, que seria um dos presos, narra que estava em casa e que foi acionado pelos comparsas. “Me ligou pra fazer a fita e disse que tava com o ‘cavalo’ [transporte] e as armas”, relatou.

As cenas seguintes exibem a ação dentro da joalheria, com os criminosos rendendo e roubando diversos itens do estabelecimento.

Ao serem presos, os militares apreenderam a arma de fogo, além de dois revolveres de brinquedo e itens para dificultar a identificação dos presos.

Todos os bens de valor roubados no crime, sobretudo joias, foram devolvidos aos responsáveis do estabelecimento.

Já os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia, onde ficaram à disposição do Poder Judiciário, considerando as prisões em flagrante pelo crime de roubo e associação criminosa.

