Motoqueiro arrastado por carro em Anápolis estava sem capacete e transportava R$ 30 mil em espécie

Ele foi levado para o HEANA em estado gravíssimo. Procedência do dinheiro, que foi entregue para filha no hospital, ainda é um mistério

Da Redação - 01 de agosto de 2025

O impacto foi tão severo que o condutor e a moto foram arrastados por vários metros. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente na noite desta quinta-feira (31) deixou um motociclista, de 50 anos, em estado gravíssimo em Anápolis.

A colisão ocorreu por volta das 21h na Avenida João Vieira, no bairro Jardim Progresso, quando a motocicleta que ele pilotava foi atingida frontalmente por um carro de passeio.

O impacto foi tão severo que o condutor e a moto foram arrastados por vários metros, parando apenas quando o carro se chocou contra o portão de uma residência.

A motorista do carro, uma mulher de 48 anos, também precisou de atendimento médico e foi encaminhada ao hospital.

Segundo o relato de testemunhas que presenciaram a cena, o carro teria invadido a avenida em que o motociclista já trafegava, causando a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência, que mobilizou o socorro e interditou parte da via.

Sem capacete e transportando R$ 30 mil em espécie

O detalhe mais alarmante, confirmado por fontes do Portal 6, é que o motociclista não utilizava capacete no momento do acidente.

Ele foi encontrado inconsciente, com múltiplas fraturas expostas nas pernas e outras lesões graves.

A equipe de resgate o conduziu imediatamente ao Hospital Estadual de Anápolis (HEANA), onde ele deu entrada diretamente no centro cirúrgico.

O Portal 6 ainda tenta saber qual o quadro clínico do motociclista e da motorista do carro que o atingiu em cheio.

A ocorrência ganhou um contorno de mistério quando, durante o atendimento, foi descoberto que a vítima transportava uma grande quantia em dinheiro.

Dentro de uma sacola de pano, foram encontrados R$ 30 mil em espécie. Um valor de R$ 1.215 também foi localizado no bolso da calça do motoqueiro, já na unidade de saúde.

Todo o montante, totalizando R$ 31.215, foi formalmente entregue por uma profissional do hospital à filha do motociclista, uma jovem de 30 anos, que compareceu à unidade de saúde para acompanhar o pai.

A origem e a finalidade do dinheiro não foram esclarecidas, adicionando uma camada de mistério ao trágico acidente.

A Polícia Civil deve agora investigar as circunstâncias exatas da colisão para determinar as responsabilidades.

Enquanto isso, os veículos, que estavam com a documentação regular, foram liberados para familiares dos condutores.

